Video: pasajera de moto Bolt se fracturó la pierna tras fuerte choque

El 7 de diciembre último a las 11:00 ocurrió un accidente de tránsito en el que Giselle Montserrat González (28) salió despedida por el aire en la calle 15 de agosto esquina Presidente Franco de Asunción. Iba junto al conductor de una moto Bolt de nombre Fernando Javier Benítez (24)

De acuerdo al reporte de la Comisaría 3 ra. de Asunción, la moto iba por 15 de agosto, cuando repentinamente una camioneta color negro conducida por Carlos Manuel Ayala (36) chocó contra la motocicleta.

Ambos ocupantes del vehículo de menor porte se cayeron al pavimento, pero Giselle se llevó la peor parte pues se fracturó la pierna izquierda, y Benítez pudo levantarse.

Abogada pide explicaciones a Bolt y a ente estatal

Marta Cáceres, abogada de la víctima (que estuvo internada en el Hospital del Trauma), exige respuestas de los directivos de Bolt porque hasta ahora no saben si efectivamente la moto tenía seguro para pasajeros en caso de accidentes. Dijo a ABC que el lunes irá a una oficina, que le dijeron es de la plataforma, ubicada en la avenida Aviadores del Chaco de nuestra capital para buscar información.

También solicitó que la asegurada que cubre a los vehículos de la ex Sub Secretaría de Estado de Tributación, se pronuncie por el choque, pues el que aparece en el video y que chocó tenía logotipo estatal. El informe policial dice que la camioneta es propiedad del Ministerio de Hacienda (hoy Economía y Finanzas). Aseguró que no le dieron una respuesta.

Lea más: Video: así fue el choque de un bus de la Línea 23 contra un móvil de Bolt

Necesita G. 5 millones para el platino

González es madre soltera con dos hijos. Este accidente la dejó en cama y los médicos le pidieron que consiga una placa de platino cuyo valor es de G. 5 millones para que le coloquen y pueda recuperarse.

Está recurriendo a rifas para colectar los fondos y se siente con dolores tras el choque, incluso con lesiones en la cara por el impacto. El caso ya pasó a la fiscalía.

Caso similar pero con derivación fatal en Ñemby

El 14 de diciembre pasado, un camión arrolló a una pasajera que iba justamente también en una moto Bolt. Ocurrió en la ciudad de Ñemby y el conductor del vehículo de gran porte manifestó que no se percató del accidente que derivó en la muerte de la mujer.

El chofer de la plataforma quedó con algunas heridas.