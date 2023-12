Tacumbú: familiares permanecen en vigilia, sin noticias sobre los reclusos

Una decena de personas pasó la noche en vela en una de las calles cercanas a la penitenciaría de Tacumbú, a la espera de noticias sobre los reclusos luego del megaoperativo Veneratio, para trasladar a casi 700 reos y recuperar el control de la cárcel.

Los familiares señalaron que desde ayer no saben nada de sus hijos, parejas o hermanos. “No está en la lista de heridos ni del traslado, pero todavía no traen todas las listas; faltan de Santaní, Pedro Juan, San Pedro...”, lamentó Leoncio Ferreira, uno de los padres.

Así también, una mujer aseguró que los que quedaron no reciben agua ni comida desde ayer, además de estar incomunicados. “Desde anoche estamos sin noticias, no sabemos nada. Están sin comida, sin agua, ellos ahí”, aseguró la misma.

Estaba dentro de Tacumbú cuando se inició el operativo

Otra joven señaló que está muy preocupada porque no recibe noticias de su novio. “No sé si está vivo, si está muerto, si se le trasladó... No sé nada de él”, enfatizó.

La mujer señaló que ella se encontraba en una de las celdas privadas junto con su pareja cuando ingresaron los agentes policiales ayer. “Él en todo momento me protegió. No me pasó nada. Gracias a él, yo estoy viva”, indicó.

Al menos 15 personas pasaron la noche en la calle, cerca de la valla perimetral instalada por los agentes policiales desde el inicio de la operación Veneratio ayer, que cerró con la muerte de 11 reclusos y un policía.