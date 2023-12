Video: hermana de “Papo” Morales pidió perdón a familia de joven asesinado

Hoy se realizó el juicio oral contra Gregorio Ramón “Papo” Morales y su novia Cinthia Ojeda Burgos por el homicidio de un joven Robert Fabián Marín, de 23 años. El joven fue asesinado de cuatro disparos en la noche del 23 de noviembre de 2020, en una vía pública del barrio San Pablo de Asunción, a la salida de un local nocturno.

Durante el juicio, Silvana Morales, hermana de Gregorio Ramón “Papo” Morales, y su novio salieron al pasillo y se encontraron con la tía y el padre de la víctima. Ambos pidieron perdón por el asesinato del joven de 23 años.

“En la Navidad, ya no puedo más. Mi mesa está vacía por culpa de tu hermano. Ya no puedo decir a mi hijo ‘vení mi hijo”. No le puedo esperar con los brazos abiertos, así como vos podés visitar a tu hermano. Yo ya no”, expresó Viviana Marín, tía del joven asesinado.

Ante esto, la hermana de Papo respondió. “De corazón, te pido disculpas”, expresó Silvana. La madre agradeció la disculpa.

Padre del fallecido pide una condena ejemplar a “Papo” Morales

Por su parte el señor Robert Marín pidió al Tribunal de Sentencia que dicten una condena ejemplar para Papo Morales y Cynthia Ojeda Burgos, por el asesinato de su hijo Robert Fabian Marin.

“Ambos hicieron esto. Les rogamos que le den una condena ejemplar porque ya este señor ya incurrió en muchos delitos y siempre, de una u otra forma pudo salir y liberarse de la Justicia”, expresó.

Durante el juicio, el Ministerio Público, el fiscal Hernán Galeano y la querellante, ratificaron que los hechos fueron probados en el juicio oral y público, que está en su etapa final.

El juicio fue dividido en dos. En la primera parte se vio la reprochabilidad de ambos acusados. Si se probó los hechos y la participación de ambos. En la segunda parte, el Tribunal, que preside Federico Rojas, está debatiendo y deliberando si ambos acusados son culpables.

El Tribunal se retiró a deliberar sobre la reprochabilidad de los acusados. Si ambos son declarados reprochables, luego el fiscal Hernán Galeano y la querella deben pedir los años de condena.