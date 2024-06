Peña dice que “no hay que dramatizar los cambios” en su gabinete y que la prensa “sobrepasó su rol”

Durante una entrega de maquinaria e implementos viales a 17 gobernaciones en la base aérea de Ñu Guasu, el presidente Santiago Peña respondió que constantemente evalúan modificaciones en el gabinete, ante los rumores de supuesto cambio en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), cuya titular es Marlene Ocampo.

“Los cambios no tienen que sorprender, es lo único constante. Todos los colaboradores son conscientes y yo les decía que nadie tiene que preocuparse si un día es destituido y nadie tiene que relajarse. Todos estamos siendo cuestionados y evaluados constantemente”, dijo.

“No hay dramatizar los cambios, como se dio en el caso de Justicia. (Ángel Barchini) me pidió la oportunidad de dar un paso al costado. Cada uno tiene sus razones, algunos van a ser del lado de los que yo designé y en algunos momentos van a ser evaluaciones mías, pero no hay que dramatizar sobre esto. En los próximos años vamos a seguir viendo cambios, lo que va a permitir oxigenar la gestión y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía”, prosiguió.

Agregó que todos los ministros y directores de instituciones están en constante evaluación.

Lea Giménez se mantiene como jefa de Gabinete

También resaltó que la jefa de Gabinete, Lea Giménez, se mantendrá en el cargo, ante rumores de que sería nombrada como embajadora en los Estados Unidos. Afirmó que es “muy importante” y un “soporte fundamental” para su Gobierno.

Con relación al origen de los rumores sobre su gabinete, el jefe de Estado no quiso pronunciarse.

Santi Peña: medios de prensa “se pasan en su rol”

Peña se había quejado de los medios de prensa que cuestionaron su polémica “rendición de cuentas” ante el Partido Colorado. Hoy, afirmó que “desde las elecciones pasadas algunos medios de comunicación tomaron una posición que ha sobrepasado el rol de la comunicación”.

“Yo respeto el trabajo del periodista y de los medios, pero creo que -no es algo solo de Paraguay- la polarización, la posverdad y el populismo han llevado a enfrentamientos y la ciudadanía ya no sabe diferenciar qué es verdad y qué es mentira; entonces, yo decía que no nos dejemos confundir por aquellos que quieren hacer sonar tambores de guerra, que nosotros levantamos una bandera de fraternidad y que busca que el Paraguay progrese”, declaró.

“El rol de la prensa es fundamental en ser ese cuarto poder, pero creo que hemos sobrepasado los límites de la comunicación para tratar, más que comunicar, de confundir a la ciudadanía (...) Podemos ser respetuosos de las diferentes posiciones, pero no dejemos que las peleas sean las que dominen nuestros sentimientos, porque así dejamos de trabajar en aquello que nos une”, añadió.

Militarización en el sur y Copaco, INC y Petropar

El mandatario descartó que la militarización en los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa tenga relación con la presencia de Hezbolá, que haya derivado en un pedido de su par argentino, Javier Milei.

Indicó que es parte de un “compromiso con la seguridad” ante la presencia del crimen organizado en la zona, como el narcotráfico.

Con relación a las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea (UE), afirmó que “la sensación es que no estamos avanzando con la rapidez que quisiéramos y en los últimos días hemos escuchado que la UE ahora está interesada en volver a retomar el acuerdo. Genuinamente les digo que no veo las condiciones, así que estamos atentos y Paraguay tiene su posición clara: no estamos para ceder nuestra soberanía”.

También refirió que “hemos heredado una situación calamitosa” en Copaco, Petropar y la Industria Nacional del Cemento (INC), haciéndo énfasis en la comunicadora estatal. Agregó que hay una estrategia para el mejoramiento de las instituciones sin generar un costo para el erario público.