RR.HH. de Diputados desconoce uso de vehículo del presunto “neponarco” Cantero

Hay limitados elementos para verificar si es que el exfuncionario de la Cámara de Diputados, Alcides Cantero, hermano del diputado Benjamín Cantero y que fue detenido en Bolivia transportando armas y dinero para la compra de precursores para elaborar cocaína, utilizaba vehículos de la institución para el contrabando de drogas, según indicó Máximo Medina, director de RR. HH.

“En algunos casos la Fiscalía sí tiene cómo investigar a través de la ubicación a través de GPS y te va a dar una localización exacta. Cuando un funcionario me trae un documento, una comisión de servicio, sí yo no tengo cómo investigar su ubicación y dónde estuvo, no puedo acusarle”, explicó.

Fue consultado sobre si él manejaba el vehículo de Benjamín Cantero o un vehículo de la Cámara de Diputados, a lo que respondió que desconoce tal información.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desconozco realmente, pero yo no creo que haya usado vehículo de la Cámara, cada diputado tiene su vehículo propio”, dijo al ser consultado sobre si habría utilizado uno de los vehículos.

Lea más: “Nepoloro” Benjamín Cantero y su señora no asistieron al Congreso

Presunto neponarco aparece en nómina de depuración

Medina confirmó que Alcides Cantero ya no forma parte del plante de funcionarios de la Cámara de Diputados desde febrero, según corroboró en el registro de la institución.

“Desconozco realmente el porqué no se renovó su contrato. Lo que te puedo dar a ciencia cierta es que estuvo hasta enero, según nuestro sistema. No tenemos sumario porque normalmente el contratado no es sujeto de sumario, directamente cuando incumple, se le descontrata”, agregó.

Explicó que lo que hacen es verificar que el funcionario esté cumpliendo sus funciones para las que fue contratado o en este caso, nombrado.

“Cuando ellos cumplen funciones en los despachos legislativos, o a cargo de directores generales, estos superiores son responsables directamente de lo que hace el funcionario, de verificar que venga a cumplir, que marque y de informar si el funcionario está asistiendo. Desconozco ningún reporte sobre el funcionario. Desconozco si hay alguna explicación para no contratarlo”, finalizó.