Tildan de “nepoloro” a diputado que le tiene a su esposa como asesora y se queja de ganar poco

El diputado por Canindeyú, Benjamín Cantero (ANR, identificado con el cartismo), no pudo justificar cómo su esposa es su asesora en el Congreso, cargo al cual accedió sin concurso. Negó que se trate de nepotismo por el simple hecho de que él no la nombró.

Además se quejó de cobrar “poco” como legislador y que incluso su esposa se merece más de lo que gana (G. 12.700.000).

Insistido por los periodistas cómo es que casualmente su señora es su asesora, indicó que en realidad no le puede tener a otra mujer trabajando con él en la Cámara de Diputados porque no quiere tener problemas familiares por celos y que se trataba de un “cargo de confianza”.

“Ella quiere estar a mi lado, y está a mi lado y se preparó para eso. Así como vos estás trabajando también, ella se merece”, sostuvo Cantero, refiriendo que su esposa es abogada y que al tratarse de un “cargo de confianza” no necesita siquiera concursar.

“Cualquiera querría trabajar al lado de su marido” y en este caso, “es un cargo de confianza”, insistió.

También reconoció que su esposa no realizó concurso público de oposición para acceder al cargo y si bien refirió que su cónyuge es una persona “preparada”, enfatizó que el principal motivo para tenerla a ella es para evitarse problemas familiares.

“Sí había concurso, claro que se iba a presentar, pero como es un cargo de confianza (no lo hizo)”, dijo Cantero, e insistió que “ella es idónea” y que “ella merece” trabajar a su lado.

Al ser consultado sobre las funciones que cumple su esposa como asesora, refirió que “ellos estudian los proyectos, y luego nos pasan los pareceres técnicos, y nosotros tomamos luego los pareceres políticos, técnicos, etcétera”.

También alegó como mérito que ella ya venía trabajando a su lado desde la campaña electoral.

Se le “quemaría” la casa

El intento de justificación de Cantero fue más allá incluso, porque reveló que si contrataba a otra mujer, tendría problemas familiares.

“Me gustaría, pero no puedo traerle a una chica, a una profesional vecina mía”, dijo. Insistido por qué no le puede contratar a otra profesional contestó: “Difícil es, se va a quemar mi casa rápido, en tres días acá con una chica, con una profesional (que no sea mi esposa)”.

Se le insistió que no necesariamente tiene que tratarse de otra mujer, pero el legislador ya no escuchó argumento alguno, en su afán de justificar lo injustificable.

Según el parlamentario colorado que representa al departamento de Canindeyú, su pareja asiste regularmente a la sede legislativa, sin embargo, ayer un equipo de ABC fue hasta su oficina para conversar con Vega pero no fue ubicada en su puesto de trabajo.

La funcionaria que se encontraba en la oficina sostuvo que justo salió la esposa del legislador a “hacer las gestiones” en nombre de su esposo.

Acotó que Vega suele estar en la oficina de lunes a miércoles, ya que el resto de los días acompaña a su marido en el recorrido que realiza por el Dpto. de Canindeyú.

Dijo que incluso ganan poco y merecen más

El diputado Benjamín Cantero (ANR) sostuvo que tanto él como su esposa merecen ganar más. “G. 12 millones es lo que figura, pero G. 10 millones lo que cobra, así como nosotros, figura G. 32 millones y recibimos G. 23 millones”, dijo. Se quejó del descuento jubilatorio.

“A lo mejor pareciera ser mucho, pero es poco. ¿En combustible saben ustedes cuánto es lo que yo gasto?”, cuestionó y dijo que su esposa (Silvia Noemí Vega) “merece este cargo y mucho más”.