Cocaína en Portugal: llama la atención filtración de información desde Uruguay, dice DNIT

Autoridades de Portugal anunciaron el martes la incautación de una gran carga de cocaína que estaba oculta en un contenedor de harina de soja que salió originalmente de Paraguay y pasó por Uruguay y Francia antes de llegar a su destino final. En principio, reportaron 3.600 kilogramos de la droga, pero las autoridades paraguayas aún no recibieron informes oficiales.

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, refirió que se realizaron los controles en Paraguay al contenedor ante señales de riesgo y que no hallaron ningún indicio de la droga.

“Acá se hizo el control: el operador del escáner alertó a canal rojo, se abrió el contenedor, se hizo un control intrusivo, se abrió la mercadería, vinieron la gente de Senad, verificaron y labraron un acta en el que dijeron que no estaba contaminada; va a Uruguay, donde enviamos las imágenes, y vuelven a hacer el escaneo, que sale que no hay indicios de contaminación. Cinco días quedó en Montevideo y luego sale para Francia, donde queda unos cuantos días y después va y llega a Portugal”, comentó.

Cocaína en Portugal: Paraguay abrió investigación

Orué, no obstante, mencionó que se abrió una investigación en Paraguay porque no se puede descartar la contaminación o el envío de la droga desde nuestro país.

Indicó que la DNIT ya cuenta con datos sobre la empresa y personas vinculadas al contenedor. Refirió que, en principio, la firma no tiene antecedentes negativos ni conexión con envíos anteriores de droga, pero indicó que -pese a ello- está siendo investigada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Respecto a la hipótesis de lo ocurrido, señaló que “la información que tenemos extraoficialmente es que, una vez que se verifica, se queda varios días en los puertos y ahí es donde se pudo haber cambiado la carga; esa es una posibilidad que existe y no podemos descartar”.

Filtración de información en Uruguay

Con relación a la hipótesis de que la droga pudo haber salido ya desde Paraguay, el director de DNIT no la descartó, pues resaltó que por ello se están realizando investigaciones en nuestro país.

No obstante, señaló que dicha confirmación no fue brindada por ninguna autoridad oficial de Portugal ni de Uruguay. “Portugal cuando informa de la incautación no dice que salió de Paraguay. En Uruguay se publica. El medio que publica trasciende información que ninguna autoridad, ni policial ni aduanera, de Uruguay informa”, subrayó.

No descartó que desde Uruguay se busque deslindar responsabilidad, atribuyéndola a nuestro país. “No puedo afirmar eso, pero está dentro de las posibilidades porque ningún funcionario o autoridad de ese país salió a confirmar eso”, expresó.

“A mí me llama la atención que la filtración de información salga de Uruguay, porque hace 15 días nosotros ya habíamos hablado con nuestro par de Portugal y estábamos intercambiando información. Portugal en ningún momento dijo que se confirmó que la droga partió de Paraguay”, acotó.

Conversaciones con Portugal y Uruguay

El director de DNIT indicó que hace 15 días ya iniciaron conversaciones con su par de Portugal respecto al contenedor incautado posteriormente con la droga. Precisó que las autoridades del país europeo pidieron imágenes del escaneo en Paraguay.

Añadió que también mantienen conversaciones de inteligencia con su par de Uruguay, donde se habría iniciado una investigación.