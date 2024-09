Jatar Fernández solo aparece en el Congreso “para sesionar”, según exfuncionario

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), estuvo presente en el cumpleaños de Jatar Fernández, quien está siendo acusado de utilizar a un funcionario del Congreso para labores particulares.

Al respecto, el ahora exfuncionario de Jatar, Hugo Rolón, señaló que ambos parlamentarios tendrían una amistad que data desde hace varios años. Señaló que desconoce cuál es el punto “en común”, considerando que anteriormente Fernández era supuestamente opositor.

Lea más: Sospechosa y veloz conexión eléctrica vip del diputado Jatar Fernández en Ayolas

Sobre el caso de Mauro Ruiz Díaz, el exdirector de Inteligencia de la Senad investigado y cuyo pedido de comisionamiento fue hecho por Jatar, señaló que desconoce también cómo se conocieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tengo entendido de que no lo conocía, que se entrevistó con él, habló con él, específicamente por el tema del comisionamiento”, señaló.

Agregó en ese sentido que no puede hablar sobre los motivos de los encuentros que tenían, pues su exjefe mantenía reuniones muy herméticamente siempre. “No le atiende a cualquiera, no le recibe a nadie en la oficina”, planteó.

Además, señaló que Jatar nunca está en el Congreso Nacional cumpliendo funciones en su despacho parlamentario y solo va para las sesiones. “No está luego ahí en la oficina, solamente para sesionar aparece; nunca estuvo un viernes, pueden ir a buscarle de lunes a viernes para ver qué día le encuentran”, declaró en ABC Cardinal.

Lea más: La respuesta de Jatar Fernández a la denuncia de su exfuncionario

Descontratado por denunciar que era “esclavo de oro” de Jatar

Hugo Rolón fue descontratado tras denunciar que fue obligado a realizar labores particulares para Jatar “Oso” Fernández.

Aseguró que lo obligaba a repasar o cocinarle en su residencia, hasta limpiar el excremento de su perro en la quinta en Ayolas, denominada La Guarida del General.

Lea más: Ex funcionario del Congreso retoma reclamo contra Jatar Fernández