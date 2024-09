La respuesta de Jatar “Oso” Fernández a la denuncia de su exfuncionario

El diputado cartista, Jatar “Oso” Fernández, respondió la consulta de varios medios mediante entrevistas y mensajes sobre la situación del exfuncionario del Congreso Gumercindo Hugo Rolón, quien denunció al legislador por obligarlo a realizar trabajos particulares y domésticos en las residencias del diputado, siendo encargado de despacho de la oficina de Fernández.

“Yo pedí su desvinculación nomás porque me faltó el respeto en mi casa y yo le eché de mi casa. Es una persona a quien yo le ayudé mucho, entonces yo no puedo decir nada malo de él, inclusive ahora me apena mucho la situación porque una persona que nosotros le recogimos, que Payo (Paraguayo Cubas) le dejó en bola, tirado y yo le pase la mano, a pedido de mi esposa, porque él trabajó mucho tiempo con mi esposa en Cruzada Nacional”, dijo.

El diputado cartista fue consultado sobre cuál fue el hecho puntual por el que Rolón le habría faltado al respeto, a lo que se limitó a decir “eso no importa, eso es aparte. Me faltó al respeto nomás”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que “es triste, porque muchas veces ocurre esto, vos le ayudás a la gente y vos sos el hijo de puta otra vez”. Fue consultado sobre el rol de Rolón en el Congreso, a lo que respondió que “realmente no hacía mucho” y negó que el exfuncionario de la Cámara de Diputados haya trabajado en su casa particular.

Respuesta de Jatar Fernández a denuncia de Rolón

El diputado fue consultado sobre lo que había motivado a contratar a Rolón como encargado de despacho y dijo que lo hizo porque formaba parte del equipo de Cruzada Nacional, equipo político con el que ingresó el diputado; sin embargo, posteriormente se cambió a Honor Colorado aunque no de manera oficial.

Lea más: Audios: así amenazaba el diputado Jatar “Oso” Fernández a sus funcionarios, según denuncian

“Porque él es del equipo de Cruzada Nacional, es de nuestra gente. Si yo voy a contratar, quiero contratar gente de mi equipo, que tenga el mismo pensamiento político. Nosotros tratamos de construir un equipo político de Cruzada Nacional. No es que no me era útil, no sé como explicarte, este pues es un lugar donde vos necesitás trabajar en confianza”, indicó en contacto con Radio Ñandutí.

También fue consultado sobre la denuncia de que supuestamente Rolón era obligado a ir a la casa particular de Fernández para limpiar.

“¿Por qué vos decís ellos tenían que ir? No hay ningún trabajo, o sea, acá no hay ningún trabajo para hacer. En mi casa no hace falta que nadie limpie, limpia mi señora, mi suegra y yo. Nuestra casa es chica, yo no tengo una mansión para que tenga que limpiar. Yo vivo en la casa de mi Esposa”, respondió.