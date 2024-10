EPP: Argentina retira refugio a hermanos de Carmen Villalba

José Mariano Villalba, María Rosa Villalba, Myrian Viviana Villalba y Tania Tamara Villalba, presuntos miembros del EPP, estaban en Argentina con estatus de refugiados, otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Los hermanos del Carmen Villalba, líder del grupo criminal, habían sido detenidos en abril pasado, pero luego liberados bajo un régimen de custodia.

“La noticia que tenemos confirmada es que se les retiró el asilo político. Ellas no son políticas. No es una persecución política, nunca hicieron una campaña, jamás tuvieron un afiche, no tienen partido político, por lo tanto, son delincuentes comunes”, declaró este lunes el ministro del Interior, Enrique Riera, tras una reunión entre familiares de secuestrados con autoridades, incluido el presidente Santiago Peña.

Destacó que esta decisión del vecino país se logró tras las diligencias realizadas por el Gobierno nacional, así como familiares de los secuestrados por el EPP Óscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo.

“Se ha logrado una victoria parcial que es el levantamiento del estado de refugio en la que están Argentina. Si esa medida no se judicializa, hay un compromiso de tenerlas en el acto con fines de extradición y traerlas a rendir cuentas ante la Justicia paraguaya”, refirió.

¿Cuándo serían extraditados los miembros del EPP?

Destacó que la cooperación entre ambos países para concretar la extradición está en su “mejor momento”. Agregó que solamente se está esperando que se cumplan los plazos y términos legales.

“La ley tiene sus tiempos y plazos, para nosotros eso es imposible dejar de cumplir, más aún donde no tenemos jurisdicción. Si todo sale bien, la Justicia argentina va a ordenar la detención, la Interpol también, y las vamos a poder detener y luego traer con fines de extradición para rendir cuentas acá en Paraguay. Ellas son los que saben dónde están los tres que estamos buscando (secuestrados)”, dijo.

Sobre una supuesta fuga hacia Bolivia, mencionó que solo cuando sean eventualmente notificados por Conare, sobre el inicio de un proceso de extradición, se podrá saber dónde están.

La ministra de Justicia de Argentina, Patricia Bulrich, se había comprometido en varias ocasiones en la revocatoria del refugio y la posterior expulsión hacia el Paraguay de los miembros del EPP que residen en su país.

Miembros del clan Villalba en Argentina

José Villalba es requerido por la Justicia paraguaya por el secuestro de Luis Lindstron, perpetrado por el EPP en 2008, mientras que las otras tres miembros del clan Villalba tienen orden de captura internacional con fines de extradición por asociación terrorista, presentada por la Fiscalía de Paraguay el 4 de abril pasado.

La imputación por asociación terrorista también incluye a la madre de los hermanos Villalba y considera jefa del clan, Mariana de Jesús Ayala López (79), quien se encontraría residiendo en Argentina.

La Fiscalía, en la misma causa, además imputó a sus hijas María Rosa Villalba Ayala (45) y Myrian Viviana Villalba Ayala (44), y a sus nietas Claudia Anahí Oviedo Villalba (28), Tania Tamara Villalba Ayala (22) y Viviana Monserrat Caballero Villalba (21).

Reunión con familiares de secuestrados

Con relación a la reunión entre autoridades y familiares de secuestrados, la vocera de Presidencia, Paula Carro, refirió que el presidente Santiago Peña reafirmó su compromiso en la lucha contra los criminales, con acciones tanto a nivel nacional como internacional.

Además, Carro mencionó que el mandatario aseguró que no habrá ningún tipo de debilitamiento en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) durante su Gobierno, sino todo lo contrario, pues -dijo- se buscará fortalecerla y ampliarla en su área de cobertura.

Riera, asimismo, refirió que se prevé la colocación de carteles sobre los 14 buscados por los secuestros y las víctimas en la zona norte del país.

Recordó que existe una recompensa de G. 7.000 millones por información certera sobre los 14 buscados. Precisó que la línea gratuita habilitada para llamadas es *377 y agregó que se pueden hacer reportes anónimos.

Familiares resaltaron compromiso del Gobierno

Por su parte, los familiares de los secuestrados destacaron el compromiso anunciado por el presidente Peña en la búsqueda de sus cercanos, resaltando una inversión en tecnología que adelantó el mandatario.

En la reunión participaron el ministro del Interior, Enrique Riera; titular del Consejo de Defensa Nacional (Codena), Cíbar Benítez; comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez; comandante de las Fuerzas Militares, César Moreno Landaira; comandante del Batallón de Inteligencia Militar, Carlos Casco; y el jefe del Dpto. Antisecuestros de la Policía, comisario Nimio Cardozo.

Mientras tanto que como representantes de los secuestrados participaron María Lorena y Myriam Beatriz Denis, hijas de Óscar Denis; Obdulia Florenciano, madre de Edelio Morínigo; Arturo, Liliana y Norma Urbieta, familiares de Félix Urbieta; así como también estuvieron presente Diego Ramírez, Fidel Zavala y Silvia Cubas.