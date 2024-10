Miembros del EPP pasaron de ser 40 a tan solo 12 en 15 años, según jefe antisecuestro de la Policía

En sus inicios, aproximadamente en el 2010, el EPP contaba con alrededor de 40 miembros, que al día de hoy se redujeron a tan solo 15, de acuerdo a lo que afirmó el jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo.

“En unos archivos que estamos teniendo el EPP empieza con 40 o 50 miembros en sus inicios y eso fue pasando un poco el 2007, empezando el 2008, donde ellos todavía no le dieron el nombre de EPP, pero ya empezaron a hacer los secuestros, y para nosotros, a mí me consta, no teníamos las capacidades, no teníamos los elementos, no teníamos el know how en esa época”, señaló.

Agregó que tardaron por lo menos doce años en entender como funcionaba el EPP, luego de que encontraron el manual en la celda de Alcides Oviedo. Además de eso, contó que cuando estaban entendiendo como se movía el grupo criminal en la ciudad, este empezó con los secuestros rurales, zona donde las fuerzas de seguridad activan para acabar con ellos, pero refirió que sigue siendo difícil.

“Si ellos empezaron con 40 en el 2007, hoy día en el 2024, de acuerdo a las informaciones de inteligencia que tenemos confirmado, judicializado hasta ayer, no sé hoy, pero hasta ayer el EPP no pasaba la docena. No son más de doce”, precisó.



Terrorismo no es lo mismo que crimen organizado

Nimio Cardozo explicó que los grupos terroristas tienen la capacidad de reagruparse y redireccionarse, lo cual es muy diferente a la lucha contra grupos criminales del crimen organizado.

“El EPP y los grupos terroristas tienen todo el tiempo del mundo para esconderse, para pensar y para hacer atentados. Ellos se debilitaron ahora. Van a ser tres años del último ataque, después de la muerte de un electricista, a un colono menonita que estaba saliendo por casualidad, ahí en hacia la zona de San Pedro”, citó.

Dijo que fue reconocido Manuel Cristaldo como uno de los encargados del ataque. Aunque señaló que debido a la porción de territorio de monte en donde están y la cantidad de miembros que tiene actualmente el EPP, se vuelve difícil el trabajo.

“Cuando se le secuestra al ex vicepresidente de Denis, por ejemplo, y se tenía una porción donde se tenía que cubrir - y se cubrió con lo que se pudo - que eran cientos de hectáreas en la zona donde estaba, si eso se tenía que rodear, hombre a hombre, uno a uno, se necesitaba más del 100% de la Fuerza Armada y la policía estando ahí para poder saber dónde estaba”, aseveró.



EPP: deuda pendiente con la sociedad

Cardozo dijo que la lucha contra el EPP es una deuda pendiente que la Policía Nacional tiene con la sociedad y que hasta sienten impotencia al no poder dar respuesta a las familias de los secuestrados.

“Hay tantas cosas que manejamos que todavía están clasificados en ocasiones y que tampoco va a calmar esa necesidad de saber qué pasaba en sus familiares. Tenemos información, pero lastimosamente los procesos de inteligencia a veces no son tan rápidos”, expresó.

Dijo que esta demora no se da por la falta de tecnología, o la falta de recursos, sino porque el grupo criminal le da una “cara social” a sus crímenes, de acuerdo a lo que está en el manual del grupo criminal que hallaron en la celda de Alcides Oviedo en la agrupación especializada.

“Ellos decían que después de cada hecho que ellos hacían, debían darle una cara social a todas sus actividades. ¿Qué quiere decir eso?, por eso después del secuestro de Fidel Zavala obligaron a la familia a repartir víveres en la Chacarita, a repartirles en lugares donde tenían cierta vinculación con estos grupos terroristas y así lo hicieron con la mayoría de los otros secuestros. Siempre y cuando, los organismos de seguridad no tengan una información certera sobre las personas que ellos le tienen secuestrado o la situación como lo tienen, es una moneda de cambio permanente que ellos van a utilizar para con el gobierno”, precisó.



EPP usa a indígenas, niños y mujeres

Agregó que luego de los secuestros de Luis Lindstrom y de Fidel Zavala, el EPP nunca más negoció con el gobierno, simplemente cometían los hechos y dejaban las exigencias por escrito.

Explicó que muchas veces, pese a tener grupos tácticos que ingresan constantemente a la zona del Cerro Guasú, zona en la que creen que se encuentran los miembros que quedan del EPP, el grupo criminal utiliza como primera línea a los indígenas, a niños y mujeres.

“Es una zona en donde hay colonias indígenas de pueblos originarios y uno tiene que tener muchísimo cuidado, ¿por qué?, porque primero son nuestro patrimonio, el patrimonio universal son nuestros ancestros, ellos están regidos por una ley especial y lo que el EPP hace y nosotros aprendimos, es utilizar a niños a mujeres y a indígenas en primera línea para que estos cobardes puedan generarnos más y más denuncias a nivel internacional. Nosotros aprendimos eso en el manual de ellos, ellos mismos escribieron ‘hay que hacerles denuncias porque estos son los que les van a desmoralizar a la tropa’”, señaló.

Miembros del EPP refugiados en Argentina

Respecto al caso de Argentina, donde algunos miembros se encuentran en carácter de refugiados políticos por el CONARE, dijo que ya los habían ubicado en Puerto Rico, Misiones, Argentina y sabían dónde estaba la casa, y que al pedir apoyo, lograron algunos avances, hasta que hubo un cambio de gobierno en Argentina.

“Estuvimos cuatro años sin poder tener un informe de Migraciones. Gracias al apoyo, que nosotros tuvimos en ese momento (gobierno de Macri), nosotros pudimos tener la identidad de cada uno de los niños y de todas las personas que estaban ahí y cuando nos viene esa información, nosotros nos dimos cuenta que las hijas y los hijos nacieron en el campamento fueron llevados de forma clandestina hasta Argentina, un país ajeno y aparecían con su documento nacional de identidad, su DNI a nombre de las tías”, comentó.

Agregó que con respecto a los documentos argentinos de contenido falso, obtuvieron información oficial de que ni siquiera se habilitó una carpeta de investigación sobre el caso, que si se hubiera hecho con tiempo, hubieran evitado que ellos tengan el estatus refugiado político.

“Sube otra vez ahora la ministra Bulrrich. Yo creo que la ministra fue muy inteligente en ese sentido, porque ella sabía que y conocía el reglamento interno de CONARE Argentina en donde es un reglamento sumamente garantista, comparando con todos los otros los de la región y sabíamos que si se solicitaba por el conducto, ni siquiera se iba a tratar para que se pueda levantar el estatus”, refirió sobre la colaboración del gobierno argentino.



Crimen organizado es un enemigo más próximo que el EPP

Dijo que de acuerdo a un análisis que realizaron con un organismo muy importante, concluyeron que el EPP en todo este tiempo, que son más de 15 años, tienen cuantificados 75 homicidios, mientras que el crimen organizado en Pedro Juan tiene cuantificado 140 homicidios en 365 días.

“Uno hace el análisis y uno ve cuál es el enemigo que está más cerca de hacernos daño. Yo creo que el crimen organizado está mucho más cerca porque el EPP estando donde está , tiene neutralizado hoy la Policía Antisecuestro al EPP en el norte del país, no pueden salir de ahí”, aseveró.

Consideró que, como también difieren en cuanto al objetivo, ya que los grupos del crimen organizado buscan enriquecerse y el EPP es un grupo criminal con una ideología. Indicó que nunca encontraron un vínculo laboral entre los grupos de narcotraficantes y el EPP, e incluso el propio manual del grupo armado prohíbe a los mismos forjar dicha alianza.

“Laura Villalba Ayala fue capturada el 23 de diciembre y ella en ningún momento declaró, habló una entrevista. Son con gente que tienen un convencimiento ideológico, es mucho más difícil que gente vinculada al crimen común. Además, es un grupo criminal terrorista familiar, que tienen vínculo de sangre, Villalba Ayala y aquellos que no son Villalba Ayala, ellos se encargan de buscar un vínculo de sangre”, refirió.