Captan en video a ladrón de bombachas en Areguá y piden tener cuidado

Cámaras de circuito cerrado captaron el momento en el que un hombre estacionaba su motocicleta frente a una vivienda ubicada en el barrio Kokue Guasu de Areguá; bajó e ingresó al patio trasero de la casa, donde estaban colgadas varias ropas y se apropió de las mismas.

Entre las prendas de vestir, la mayoría eran ropas interiores de mujer, según denunció la víctima del robo.

“Yo dejé toda mi ropa tendida. Me fui a la iglesia, y en una de esas que estaba en la iglesia me descuide y nos dimos cuenta de que nos faltó ropa. Entonces mi hija vio en la cámara que había entrado un tipo con moto y con kepi rojo, entonces les quiero decir que se cuiden, porque por suerte no se han llevado toda la ropa”, dijo la mujer que fue víctima del robo en un audio compartido por los vecinos de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima agregó que le preocupa que la persona ingresara hasta el patio, revisando tanto puertas como ventanas de la vivienda, mirando y estudiando la casa, por lo que teme que el ladrón vuelva a querer robar más.

Lea más: Video: capturan a una mujer por el presunto robo de ropas en el Mercado 4

Robos son reiterados en la zona

Según lo que dijo uno de los vecinos en conversación con la redacción de nuestro diario, los robos son frecuentes en la zona, incluso sufren al menos un robo por semana, según manifestó.

“Normalmente, cada semana en mi barrio hay un evento delictivo, pero es la primera vez que ocurre uno de esta índole y es peligroso”, comentó.