Retraso en Identificaciones generó graves problemas sociales a la ciudadanía

Gran cantidad de personas acuden a diario a la oficina de la Ayudantía del Departamento de Identificaciones en busca de una respuesta del porqué su cédula -que en algunos fue solicitada hace más de dos meses- todavía no está lista. Pero la peor parte de esta situación es que los pocos funcionarios asignados a la dependencia tampoco les puede dar una respuesta exacta, solo el “vuelva a preguntar en un par de días”.

El atraso en la impresión de los documentos, que se acrecentó hace unos 15 días, generó un tremendo problema social, según los propios funcionarios, que son asignados para -en muchos casos- sufrir la furia de los usuarios, que descargan en ellos su frustración.

Es que por la falta de la cédula algunos pierden su turno de internación o hasta intervenciones quirúrgicas en el servicio del Instituto de Previsión Social (IPS). Mientras que otros perdieron oportunidades de viaje al exterior, algunos de placer y otros para trabajar, confirmaron los funcionarios de Identificaciones.

Hay unos 15 mil documentos pendientes en Identificaciones

Francisco López (35), domiciliado en el barrio Villa Morra, llegó al mediodía de ayer a la unidad policial con el comprobante de la solicitud de cédula para su hijo, que fue hecho el 28 de setiembre pasado y también recibió la misma respuesta de parte de los uniformados: “por favor vuelva a preguntar dentro de unos días”.

“Esto es una vergüenza, es lo mismo desde hace 20 años, los funcionarios alegan todo tipo de problemas técnicos para justificar el atraso, pero eso no me ayuda, mi hijo tiene que viajar al Brasil, en una excursión por la culminación de clases y sin la cédula no va a poder ir con sus compañeros”, explicó el señor.

El asesor jurídico de Identificaciones, comisario principal León Almirón, aseguró que unos 15.000 documentos entre cédulas y pasaportes quedaron rezagados para la impresión a causa de los daños en la base de datos de AFIS.

Supuestamente, hace tres semanas un corte de la energía eléctrica, seguido inmediatamente de un pestañeo, quemó los UPS que protege a todo el sistema informático de la unidad y sumado a ello el generador no se activó, lo que generó daños en la base del sistema AFIS, que se encarga de la verificación de la impresión digital de los documentos, lo que generó el gran retraso, explicó el asesor jurídico.

El mismo jefe policial aseguró que el problema ya está solucionado y desde la próxima semana se normalizaría la impresión de las cédulas y pasaportes. Sin embargo, los propios funcionarios de la unidad -quienes prefirieron el anonimato- se mostraron muy escépticos ante esta información.