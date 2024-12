Habló sobreviviente del choque en ruta Luque-“Sanber”: “No pude decirle adiós a mi mamá”

Eliane Pattender, es una de las personas que puede contar la historia de un caso que tuvo un desenlace fatal para cuatro personas. Ella es una de las tres personas que lograron sobrevivir a dos fortísimos choques en zona de Ciervo Cuá, ruta Luque-Sanber, el 10 de noviembre último.

En contacto con ABC AM 730, la víctima relató cronológicamente cómo se produjeron los hechos ese día.

“Yo salía de la parroquia con mi mamá y mi novio e íbamos por la ruta de lo más normal en el auto gris de la marca Hyundai. Luego veo que el vehículo que venía del otro sentido perdió el control. Primero chocó contra un auto rojo y luego contra el auto en el que iba yo”, recordó.

Manifestó que vio a su mamá balbuceando y a su pareja inconsciente. Le llamó por teléfono a su hermano, suegra y la Fiscalía porque Eliane es funcionaria del Ministerio Público.

Estaba con mucho dolor tras el choque y su mamá con varias lesiones. Agradeció a los bomberos por la rápida acción en sacarlos del vehículo y llevarlos a un hospital cercano.

“En el Centro de Salud estuvimos tres horas. Creo que perdimos mucho tiempo. Después nos llevaron a otros centros médicos. Le pedí al médico cirujano que me salve la vida para verle a mi mamá. Los especialistas no me contaron lo que le había pasado finalmente a mi madre, pues falleció”, lamentó.

“No pude despedirle y decirle adiós a mi mamá porque quedé internada”, sostuvo con tristeza. Su pareja (otro sobreviviente) tuvo una cirugía en uno de sus brazos y se está restableciendo.

Depende de su familia para comer e ir al sanitario

En lo que tiene que ver con su recuperación, Eliana ya está en su casa. Varios especialistas, como gastroenterólogos y fisioterapeutas, están siguiendo de cerca esta etapa.

“Me reconstruyeron por dentro. Estuve diez días en coma y era como un sueño del que ya desperté. Después pasé a terapia y finalmente a una sala común”, mencionó.

Destacó la fortaleza de su hermano porque, aguantó hasta que ella esté en sala, para contarle que su madre falleció luego del accidente. “Agradezco que mi hermano no me lo haya dicho antes”, resaltó.

Ahora necesita la ayuda de su familia para que le den de comer, para trasladarse al sanitario y para movilizarse, porque siente mareos.

Presentó una querella adhesiva

Sobre las acciones judiciales, que se vienen ahora, Pattender confirmó que la familia del autor del choque Eugenio Sanabria Vierci (camioneta Volkswagen de color negro) intentó un diálogo con sus seres queridos.

“Presentamos una querella adhesiva, analizamos una demanda por lesión grave y el 11 de diciembre se realizará una pericia accidentológica”, señaló.

Criticó, al igual que la otra familia afectada, que viajaba en el mismo sentido que ella, pero en un automóvil Kia, color rojo, que Sanabria siga detenido en un sanatorio privado.

“Debería estar en el sector público. Así autoridades dan un mal ejemplo”, consideró. La tercera persona que sobrevivió, es una niña que quedó sin sus padres y hermano que se transportaban en el auto rojo.