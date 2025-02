Esto reveló la abuela de la bebé robada del Hospital de Barrio Obrero

La abuela de la recién nacida robada esta tarde en el Hospital General de barrio Obrero, María Inés Barrios, confirmó que ella había compartido previamente con la secuestradora, incluso invitándole su tereré, ya que la mujer supuestamente se encontraba en el hospital acompañando a un tío suyo desde ayer.

Otro dato que mencionó es que ella pudo observar a la sospechosa, a quien describió como una señora rubia y con tatuajes, al momento de huir con su nieta en brazos.

“Le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que le llevó una enfermera para pediatría no sé qué, yo le dije que esa no era enfermera porque yo ya sabía. Corrimos detrás de la señora porque le vimos con la bebé en brazos; mi hija tiene presión alta y ya no sé más qué voy a hacer, es su primera hija”, precisó.

Asimismo, pidió a las autoridades que por favor puedan encontrar a la pequeña y se haga justicia por el caso. “Yo luego por esto ya tenía miedo y nunca pensé que nos iba a pasar a nosotros”, comentó.

Caso de bebé que “desapareció” del hospital

En mayo del año pasado se registró la “desaparición” de un bebé recién nacido en el hospital y ahora la situación vuelve a repetirse. En ese caso, el pequeño nació el 17 del mencionado mes y “desapareció” de las instalaciones. Esto había movilizado a las autoridades y se había asegurado que iba a mejorarse el protocolo de seguridad en el concurrido hospital de la capital para evitar que estos casos sigan en aumento.

Luego de tres meses, en agosto, el Ministerio Público informó que mediante allanamiento en la casa de un médico se localizó a este bebé que estaba desaparecido poco después de haber nacido. El profesional, quien se encontraba en compañía de una mujer y el niño, confesó que el bebé era el que la Fiscalía buscaba. Asimismo, las informaciones apuntaron que la madre biológica fue quien entregó a su hijo al hombre.

