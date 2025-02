A cinco años del crimen, viuda de Leo Veras cuestiona trabajo de la Fiscalía y la impunidad

El fiscal Andrés Arriola habló sobre el juicio contra Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, al salir a luz chats que revelan cómo habría operado Eulalio “Lalo” Gomes con la jueza Carmen Silva para lograr la liberación. El agente del Ministerio Público señaló que la magistrada excluyó pruebas y testigos. Además, cuestionó que Cinthia González, pareja de la víctima, Leo Veras, haya cambiado su testimonio.

Al respecto, la viuda emitió hoy un comunicado, al cumplirse cinco años de la muerte del comunicador.

"Tanto en la Fiscalía como en el juicio, yo testifiqué con la verdad. Dije lo que vi e incluso describí la fisonomía de las tres personas que entraron aquella noche a nuestra vivienda disparando contra Leo. Si el fiscal pretendía que yo dijera otra cosa, es asunto suyo. Quizás él pretendía que yo hiciera su trabajo y testifique que vi esa noche al tal Waldemar“, manifestó.

Afirmó que ella conoce al acusado porque tenía su taller cerca de su vivienda, pero dijo que nunca declaró haberlo visto la noche en que mataron a Veras. "Si los fiscales no hicieron bien su trabajo, no pueden pretender que yo dé testimonio diciendo algo que no vi“, cuestionó.

Agregó que se sintió revictimizada desde el inicio del juicio, pues consideró que el fiscal se portó “de manera prepotente y maleducada conmigo”.

“Empezó preguntándome si ya estaba ‘de nuevo en pareja’, como si ello importara para el tema del juicio. Después, me acusó de ‘no estar interesada’ en el juicio porque supuestamente ‘dejé pasar 8 meses o un año y nunca averigüé sobre el caso’. En su afán de revictimizarme y tratar de salvar su pobre trabajo, no paró y dijo que ‘si fuera mi esposa la asesinada yo estaría todo el día preguntando por la investigación’”, manifestó.

Viuda del periodista lamentó impunidad y actuar fiscal

Así también, afirmó que la Fiscalía nunca le proporcionó información respecto a la investigación y que recién un año después del crimen la convocaron.

“Concurrí tres veces a la Fiscalía para declarar y se suspendió tantas veces la declaración por la ausencia del fiscal asignado (Marcelo Pecci). Entonces, ¿quién quería realmente que se investigue y quién no? ¿Por qué tardaron más de un año para llamarme a declarar sobre el caso a mí y a los otros testigos presenciales (mi padre y una vecina)? ¿Por qué, después de hacer una redada semanas después del crimen y haber atrapado a unos 20 sospechosos, todos fueron silenciosamente liberados y no apareció ningún imputado pese a que hubo tres sicarios que dispararon esa noche?“, planteó.

Aseguró además que no le devolvieron las pertenencias de su marido, pese a que el Tribunal lo ordenó. Dijo sentirse profundamente decepcionada de la Fiscalía y de la Justicia, pues no hicieron bien su trabajo y todo terminó en impunidad.

“El fiscal Arriola ahora pretende decir que hubo una ‘investigación brillante’, pero el simple hecho de que nunca mencionaron ni atraparon a los autores materiales, a los tres sicarios, sobre quienes todos los testigos presenciales dimos referencias de su fisonomía, demuestra que no es así. Y también lo demuestra que el mismo fiscal Arriola admitió en la entrevista con ABC Cardinal que el supuesto autor intelectual del crimen, nunca estuvo investigado por el fiscal Pecci en ese proceso”, finalizó para luego destacar que hace este comunicado en honor a la verdad y memoria de Leo Veras.