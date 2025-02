Requisa en penal de San Pedro: “Pueblo de Israel” tendría células en otras cárceles

El excontador del clan Rotela sería el líder del nuevo clan denominado “Pueblo de Israel”, fundado hace unos tres meses y que ya cuenta con más de 100 miembros en la Penitenciaría de San Pedro, donde se llevó a cabo una requisa durante la mañana de hoy.

Este nuevo grupo criminal ya cuenta con pequeñas células en otras cárceles del país, según se informó.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, manifestó que se realizan varios operativos luego de un trabajo de inteligencia que realizan desde hace meses en los centros penitenciarios del país.

“Esta gente se quiere renovar, tener caras nuevas entre sus líderes, y gracias a la información de inteligencia vamos actuando en conformidad”, indicó.

Agregó que con el operativo Veneratio no se solucionaron los problemas de las 20 penitenciarías del país, pero sí se inició un proceso en que el Gobierno ya no actúa de manera aislada, sino que el Ministerio de Justicia opera en conjunto con otras instituciones públicas: militares, policías, inteligencia, Secretaría Antidrogas, etc.

Requisa en la Penitenciaría de San Pedro

Tras la realización de requisa en uno de los pabellones de la Penitenciaría Regional de San Pedro, la Policía Nacional logró incautar varias armas punzantes de fabricación casera, sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas, equipos de radio, celulares de diferentes marcas, entre otros objetos.

Todo lo actuado estuvo a cargo del personal de la Comisaría 1ª jurisdiccional, acompañado de agentes penitenciarios y bajo la dirección del fiscal de turno.

Además, se convocó a personal del Departamento de Criminalística y del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.