Familia de Félix Urbieta recuerda su cumpleaños y denuncia “amenaza” de fiscala adjunta

Este viernes se recuerda el cumpleaños del ganadero Félix Urbieta, secuestrado en 2016 por el grupo armado autodenominado Ejército del Mariscal López. La víctima cumple hoy 75 años, motivo por el cual sus hijas Liliana y Norma Urbieta realizaron una conferencia de prensa en su residencia en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción.

Este nuevo cumpleaños de Urbieta se recuerda pocos días después de la detención de Lourdes Teresita Ramos, integrante del Ejército del Mariscal López, quien afirmó que Urbieta fue ejecutado y enterrado en una estancia en la zona de Horqueta.

Al inicio de la conferencia, Liliana Urbieta leyó una carta dirigida a Félix de parte de sus hijas, en la que expresan “tristeza por tu ausencia” y “gratitud por los años que compartimos”.

“Nos aferramos a la esperanza de que algún día sabremos qué pasó contigo, encontrarte al menos para darte una digna despedida; no descansaremos hasta encontrarte”, reza la carta.

Urbieta habría sido ejecutado en 2019

En su escrito, la familia Urbieta insta a Lourdes Bernarda Ramírez, madre de Lourdes Teresita y también integrante del Ejército del Mariscal López, a entregarse. “Ya su lucha no tiene sentido”, manifestaron.

Lourdes Bernarda Ramírez estaba con su hija cuando se produjo el enfrentamiento con agentes del Comando de Defensa Interna que llevó a la detención de Lourdes Teresita el pasado sábado.

Luego de leer la carta, Liliana Urbieta comentó a los medios de comunicación que ya conversó con la detenida, quien dijo que Félix Urbieta fue ejecutado en 2019 y brindó la supuesta ubicación del cuerpo.

“Con Teresita se habla súper bien, ella es una víctima de sus padres, no le guardamos rencor”, dijo y agregó que cree que la detenida ha sido “sincera” en la información que brindó hasta ahora.

Denuncia “amenaza” de fiscala adjunta

La hija de Félix Urbieta denunció que la fiscal adjunta Matilde Moreno le negó a ella y a su familia la posibilidad de observar las tareas de búsqueda que comenzaron ayer en la zona de Horqueta señalada como posible ubicación del cuerpo y dijo que la Fiscalía no ha informado nada a la familia sobre los resultados de la primera jornada de búsqueda.

“Hasta ayer la fiscala adjunta no nos informó nada, no sé si sigue la búsqueda, ellos no se comunican con nosotros”, lamentó.

Además, denunció que la fiscala adjunta le advirtió que si recurría a la prensa “se puede suspender la búsqueda”, lo que consideró una amenaza.

Señaló también que “ninguna autoridad” se comunicó con la familia para informarles de la detención de Lourdes Teresita Ramírez el pasado fin de semana y que ella misma se enteró “por Facebook”.