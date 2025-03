Bus de la empresa Golondrina chocó contra columna de la ANDE

Un accidente de tránsito ocurrió en la siesta de este domingo sobre la avenida Fernando de la Mora casi Valparaíso, zona de la Estación de Buses de Asunción.

El percance se produjo cuando un bus de la empresa Golondrina S.A se estrelló contra una columna de la ANDE. Según informó el oficial de Policía Jesús Molinas, el conductor, Jorge David Bogarín, y el guarda, Francisco Lesme, se dirigían a la terminal para recoger pasajeros y dirigirse hacia el norte del país.

Volante no respondió, dice conductor

El conductor manifestó que en el camino, el volante del bus se endureció probablemente debido a la pérdida de fluidos, y aunque intentó evitar la embestida, no pudo detener el impacto contra la columna de la ANDE.

Afortunadamente, el bus no llevaba pasajeros en ese momento y la avenida no estaba muy concurrida. El conductor y el guarda resultaron lesionados, pero fueron asistidos por bomberos voluntarios y no requirieron hospitalización.

Se les realizó la prueba de alcotest, dando resultado negativo, y se comprobó que el conductor tenía todos los documentos en regla. La policía está investigando las causas del accidente.

Zona quedó sin energía eléctrica

Como consecuencia del accidente, uno de los tramos de la avenida Fernando de la Mora se encuentra clausurado debido a la presencia de cables sueltos. Además, una zona de la ciudad se encuentra sin servicio de energía eléctrica mientras que los técnicos de la ANDE trabajan para reparar los daños.