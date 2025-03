Paraguay vs. Chile: horarios de cierres y controles en zona del estadio

Desde antes de las 7:00, agentes policiales trabajan en torno al operativo de seguridad que se desplegó debido al partido Paraguay vs. Chile. El comisario Juan Agüero, director de la Policía de Asunción, detalló que no se permitirá el acceso de vehículos que no sean de los vecinos en las inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco.

Detalló que varias calles, a partir de 300 metros en torno al estadio, se cerrarán desde las 14:00. La avenida Carlos Antonio López, De la Conquista, Juan León Mallorquín y Domingo Martínez de Irala son las calles que estarán clausuradas al tránsito y donde no se podrá estacionar.

Los vecinos tienen una acreditación específica que les fue entregada luego del relevamiento de datos de la Comisaría Segunda.

Elementos prohibidos

El comisario destacó que no se permitirá el ingreso con elementos que “puedan convertirse en contundentes”. Destacó que eso, sobre todo, se verificará en los conocidos como “barrabravas”.

Destacó que habrá excepciones; por ejemplo, sí permitirán radios a personas con discapacidad y ancianos.

“Estará prohibido todo aquello que se puede convertir en elemento contundente: armas de fuego, cintos con hebillas de metal y cigarrillos electrónicos”, precisó ante los medios esta mañana.

Los portones se abrirán a las 15:00 y se controlará que los asistentes tengan sus entradas plenamente acreditadas a sus nombres.

Arreglos de última hora

Paralelamente, funcionarios municipales trabajan esta mañana intensamente para los últimos arreglos que se hacen en las inmediaciones del estadio. Por ejemplo, se observa a trabajadores pintando los cordones.