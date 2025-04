Capturan a segundo presunto implicado en el asesinato de un barra del Olimpia

La Policía Nacional detuvo ayer a Junior Alejandro Escurra sobre la Avenida San Isidro casi Héroes del 70 del barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré. Sobre el hombre pesaba una orden de captura por un supuesto hecho punible de homicidio doloso ocurrido en Villa Elisa.

El comisario Hugo Velázquez, subjefe de Investigación del Departamento Central, se refirió a la detención del hombre de 26 años, uno de los involucrados en el asesinato de Ángel Lemo, alias Kike, líder de una de las facciones de la barrabrava de Olimpia.

“En la tarde de ayer (lunes) se pudo concretar la detención de Junior Alejandro Escurra Orué. Es una persona identificada en un episodio de un caso de homicidio, en donde le habían matado a un hincha del club Olimpia, alias Kike”, explicó el comisario.

Seguido explicó: “En ese grupo fueron identificadas cuatro personas, de las cuales, el conductor del vehículo ya fue detenido semanas atrás en la zona de Presidente Franco. Ahora faltarían dos personas, quienes ya fueron identificadas y tienen orden de captura”.

En otro momento, el subjefe de Investigación señaló: “Para nosotros, las dos personas que faltan son las que más implicancia tienen en el hecho, porque son las personas que bajaron a disparar. Las declaraciones de Junior y Elías Paredes, quienes ya fueron detenidos, coinciden. Por eso, las dos personas que faltan son los principales autores”.

Ante la consulta de cómo llegaron hasta el detenido, comentó: “Una persona que me conoce me llamó y preguntó si Junior ya contaba con orden de detención. Entonces mencionó el lugar exacto donde estaba, fuimos con un grupo del Departamento de Investigaciones y se logró la detención en ese lugar”.

Según informaciones, Junior tenía intenciones de entregarse porque no realizó ningún disparo. “Eso coincide con la versión de Elías Paredes. Junior es una persona que no posee antecedentes y que comentó que estaba organizando todo -porque tiene dos hijos pequeños- para entregarse y no dejarles desamparados”.

Pido perdón a la familia

Por su parte, Junior Alejandro Escurra pidió disculpas a la familia del fallecido y dijo que eso nunca fue la intención. “El plan era negociar para recuperar una bandera nuestra que fue vendida y se les dio a ellos. Yo era el que estaba atrás, el que se baja sin nada en la mano. Queríamos robarle su camisilla para poder negociar con eso”.

“No estaba planeado llegar y disparar, esa nunca fue la intención. Yo cuando me bajo y escucho los disparos me asusto y voy de vuelta al auto. Luego de eso quedé en shock, volví a mi casa y hasta ahora no creo lo que pasó”, finalizó.