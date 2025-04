Hohenau: denuncian que una mujer incendió la casa de su inquilina por falta de pago

Agentes de la Comisaría 12ª informaron sobre el incendio total de una vivienda ubicada en el barrio Santa Lucía del distrito de Hohenau, en el departamento de Itapúa. La casa de madera fue reducida a cenizas, y se presume que se trata de un incendio intencional.

Bomberos voluntarios de la localidad apagaron las llamas, pero no pudieron evitar la pérdida total de todo lo que estaba dentro de la residencia. No obstante, no se registraron heridos durante el siniestro.

La propietaria del inmueble estaría en trámite de venta del terreno donde estaba la vivienda, cuyos compradores estarían pagando el precio a cuotas. La afectada y residente en el lugar, Juana Rolón, declaró que recibían amenazas de que les quemaría la casa por falta de pago.

La víctima relató que, en el momento del siniestro, ella y sus dos hijos estaban en Asunción por razones laborales, por lo que, a su regreso, hallaron la vivienda y sus pertenencias quemadas. La propietaria fue identificada como Hilda Benítez.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno para que se inicie una investigación, ante la sospecha de que el incendio pudo haber sido provocado.