Video: roban motocicleta valuada en US$ 21.000 del interior de una vivienda

Alejandro Speciale denunció el robo de su motocicleta de alta gama, una Ducati Monster valuada en 21.000 dólares, que fue sustraída en la madrugada del miércoles del interior de su vivienda ubicada en el barrio Yukyty de Asunción.

El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, donde se observa a un hombre empujando el biciclo por la calle tras forzar el portón de acceso. Según relató la víctima, recién se percató del hurto alrededor de las 07:00, cuando notó que el portón estaba abierto y el sistema eléctrico del mismo completamente destrozado.

Lea más: Quinto robo en una misma vivienda en Capiatá: víctima denuncia inacción de la Policía

Víctima tiene identificado al presunto autor

Speciale manifestó que el presunto autor sería un adicto conocido en la zona, quien ya fue plenamente identificado y cuya ubicación incluso ya fue informada a la Policía. La denuncia formal fue radicada en la Comisaría 13ª de Ita Enramada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ya no se puede vivir así. Tenemos cámaras, alarmas, todas las medidas posibles, pero igual los robos no paran”, lamentó el afectado. Señaló que esta situación de inseguridad se ha vuelto insostenible en el barrio, y que no es la primera vez que sufre un hecho similar, recordando que el año pasado ya le habían robado tres bicicletas.

Speciale añadió que su motocicleta cuenta con un avanzado sistema de seguridad, por lo que el delincuente no podrá encenderla ni desarmarla, ya que es un modelo único en el país. Aun así, expresó su esperanza de que la Policía pueda recuperar el vehículo, tras haberle asegurado que están trabajando en el caso.