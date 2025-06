Denuncian caso de abuso sexual y otro de intento en la misma escuela de Asunción

Un presunto caso de abuso sexual concretado y otro de tentativa a alumnos de una escuela de Asunción fueron denunciados ante la Policía por parte de las madres de las supuestas víctimas.

En uno de los casos, la supuesta víctima de siete años denunció que fue abusado por parte de un joven de 21 años.

El sindicado autor sería el hermano y cuidador de otro estudiante de dicha escuela, quien requiere de acompañamiento de un adulto para desarrollar las clases.

El hecho habría ocurrido el martes, en la sala de informática de la institución educativa, según reveló el jefe de la Comisaría 1ra. de Asunción, comisario Gustavo Errecarte.

Abusado por un adulto

Según denunció la madre, el presunto abusador y cuatro alumnos participaron del hecho. Dos agredieron a su hijo y otros dos le atajaron a otro estudiante -amigo de la víctima- a quien obligaron a ver el hecho punible y además amenazaron con agredirle sexualmente.

“Me dijo mi hijo que: ‘Estaba haciendo mi tarea, el nene entró en la computadora, estaba viendo groserías y quería que yo vea, pero yo no quise; entonces me pegó’. Le pegó en su estómago y le hizo desmayar. ‘Ahí me caí y como que me desmayé. Cuando me levanté, vi que estaban entre cuatro y uno mi amigo que siempre me defiende le atajaban y le decían que mire lo que me iban a hacer y que después le tocaba’, me dijo”, relató la madre a Telefuturo.

“Dos le atajaron a mi hijo y el señor que le cuida al nene agresor se quedó en la puerta. Este le dijo a mi hijo que si contaba algo le iba a clavar”, añadió.

La supuesta víctima fue derivado a un hospital donde permaneció internado y luego fue dado de alta.

Maestra y directora minimizaron el caso

La madre denunció que tanto la directora como la maestra de la institución no activaron el protocolo establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pese a que la profesora de su hijo lo encontró sin sus prendas de vestir en el baño. Solamente le pidieron que ella vaya a buscarlo porque el alumno no paraba de llorar, comentó.

También denunció que, pese a que su hijo le había informado en reiteradas ocasiones a su maestra y a la directora de la institución que era constantemente víctima de supuesto bullying por parte de los alumnos agresores y que el adulto acusado lo venía abusando sexualmente de forma sistemática, estas no activaron el protocolo establecido por el para garantizar su protección.

El comisario Errecarte reveló a ABC que intervinieron en el caso el martes pasado, tras ser alertados por el personal del hospital donde el niño había sido internado, que sí activó el protocolo correspondiente.

Desde el MEC informaron que la directora ya fue apartada del cargo, mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.

Acusado sigue libre

Comentó que, tras darse por enterados, acudieron a la escuela para verificar elementos y recolectar datos sobre el caso.

Agregó que el sindicado autor aún permanece libre y que ya fue convocado a declarar por la fiscal interviniente, Claudia Penayo.

Caso de tentativa de abuso

En forma paralela al primer caso, otra madre denunció que, en esta misma escuela, en horas del recreo, un alumno habría intentado abusar de su hijo, de nueve años, en el baño de la escuela, según informó el comisario Errecarte.

El sindicado autor en este caso fue identificado por su supuesta víctima como un alumno de un curso superior del turno tarde.

La madre denunció ayer ante la Policía que en la noche del martes su hijo le comentó que el alumno del turno tarde le amenazó que abusaría del él cuando estaban en el baño, pero este pudo huir tras defenderse del mismo, conforme reportó la Dirección de Policía de Asunción.

La fiscal Penayo también intervino en este caso.