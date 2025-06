Dejó el auto estacionado frente a su casa y se lo robaron

Maximiliano Escobar denunció que dejó estacionado su vehículo Toyota Premio en la vereda de su vivienda, ubicada en Fernando de la Mora, y que a la madrugada, cuando se encontraba durmiendo, se percató de que lo hicieron arrancar.

Al mirar a través de su ventana lo que ocurría, no encontró su vehículo, pues ya había sido robado, según relató.

Resaltó que el rápido actuar del o los delincuentes no le permitió siquiera reaccionar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estaba en mi casa descansando y cuando me percaté ya vi que no estaba. Sentí cuando arrancó el vehículo y miré por la ventana, pero ya no me dio tiempo para reaccionar”, refirió.

Lea más: Recuperan una moto y un automóvil mediante sistema GPS

Su vehículo le es “esencial”

Escobar comentó que no logró ver si era un solo delincuente o un grupo el que se alzó con su automóvil, debido a que este tiene las ventanillas polarizadas.

Lea más: Recuperan un automóvil robado gracias a vecinos “curiosos”

Lamentó lo sucedido, pues resaltó que su vehículo le es esencial para trasladarse a su trabajo y volver a su casa.