Caso Felicita: ¿cómo ocurrió la detención del sospechoso 21 años después?

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el oficial Denis Espinoza, jefe regional del Grupo Lince de la Policía Nacional en el departamento de Caaguazú, hizo un relato de cómo se dio ayer la detención de Fredy Antonio Florenciano (43), quien era buscado como sospechoso en el asesinato de la niña Felicita Estigarribia y llevaba más de dos décadas prófugo.

Florenciano es señalado como supuesto autor del abuso sexual y asesinato de Felicita Estigarribia, de 11 años, en 2004 en Yaguarón, departamento de Paraguarí. Logró permanecer prófugo durante 21 años hasta que ayer fue capturado en la ciudad de Caaguazú por agentes del Grupo Lince que llevaban a cabo un patrullaje de rutina.

Los agentes policiales lo abordaron en la vía pública en el barrio Villa Florida luego de que les llamara la atención “la manera en que (el sospechoso) observaba al personal (policial), como teniéndoles miedo”, comentó el oficial Espinoza.

Dio un nombre falso

Inicialmente, Florenciano dio un nombre falso a los agentes, quienes lo trasladaron a una sede policial “porque no eran creíbles sus datos” y porque no portaba documentos de identidad. Al verificar el nombre y el número de cédula falsos que proveyó, los agentes constataron que esa identidad no coincidía con sus características físicas.

Finalmente se logró identificar al sospechoso por medio del sistema informático de la Policía.

Fredy Florenciano tenía una docena de órdenes de captura, la mayoría reiteraciones relacionadas al caso del asesinato de Felicita Estigarribia, crimen sobre el cual el sospechoso alega inocencia.

Tras su detención, declaró no tener domicilio fijo, familiares cercanos, pareja ni hijos.