Niña asesinada en Caazapá: fiscal aún no pidió autopsia, revela Lemir

La autopsia del cuerpo de la niña de 12 años que fue presumiblemente abusada sexualmente y asesinada ayer en el distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá, hasta el momento no fue solicitada, según confirmó el médico forense Pablo Lemir al ser consultado.

El caso es llevado por el fiscal de la zona, Carlos Germán Ramírez.

“No, no se pidió, no se comunicaron con nosotros, tampoco para solicitar la realización de la autopsia. No pidieron ni la ambulancia para ir a buscar el cuerpo, ni tampoco pidieron para hacer la autopsia”, dijo en conversación con A La Gran 730 de ABC Cardinal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El oficial Javier Escobar, del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, señaló que la realización de la autopsia es “relativa” porque en la morgue forense se trabaja por “orden de llegada”. Posteriormente, se desdijo de dicha declaración y mencionó que el pedido de inspección del cadáver depende de la Fiscalía. La situación que fue consultada a Lemir para saber si es que están saturados, a lo que respondió que no.

“No, hoy tenemos una sola (autopsia) que vamos a hacer a las diez de la mañana, pero eso se ordena por una cuestión de secuencia nomás para que se pueda hacer mejor el trabajo, pero no se comunicaron con nosotros ni nos pidieron tampoco. Finalmente, el fiscal es el director de la investigación, es el que tiene que solicitar”, indicó.

Lea más: Relato de la madre de niña asesinada en Yegros: “Que nunca más salga libre”

Maneras de solicitar la autopsia

Lemir explicó que hay dos maneras de solicitar la autopsia, ambas responsabilidad del fiscal interviniente como director de la investigación.

“Hay dos maneras de hacerlo. Una es anticipo jurisdiccional de pruebas, donde el fiscal requiere al juez la realización de la autopsia, eso está todo contemplado dentro del artículo 168 del Código Procesal Penal. Designa al juez penal de garantías, entonces viene con la defensa pública y el fiscal para la autopsia. La otra es como acto investigativo, donde el fiscal directamente envía el cuerpo y nos solicita para hacer la autopsia y viene él y acá se labra acta”, sostuvo.