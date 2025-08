Esto revela la autopsia del filicidio en Itauguá

Un caso de filicidio se reportó en la noche del sábado en la ciudad de Itauguá. Según los informes preliminares, una mujer, de nombre Claudia, habría matado a sus propios hijos, uno de 6 años (Maximiliano), y otro de 10 meses (Aran), y luego se quitó la vida.

El médico forense, Pablo Lemir confirmó que los tres, quienes fueron encontrados colgados por una soga, fallecieron por ahorcamiento. “Los tres fallecen por una asfixia mecánica por ahorcadura”

Seguido agregó: “En el caso del niño de 6 años tenemos visible que hubo agresión previamente, producto de un arma blanca. Se totalizaron cuatro cortes en el antebrazo izquierdo, de varias profundidades”.

En lo que respecta al caso del niño más pequeño, este tiene algunos hematomas, pero tienen características postmortem.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Madre y sus hijos hallados sin vida en Itauguá: incautan droga y pareja quedó detenida

Con respecto a la señora Claudia, no tiene ninguna lesiones ofensiva ni defensiva. “Si bien llamó la atención la posición del cuerpo en la escena, no se encuentra ninguna otra característica que no se haga presuponer que se trata de una ahorcadura”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, Lemir señaló que la ahorcadura tarda en generar la muerte y depende mucho de la capacidad pulmonar de cada ser humano. Lo que rápidamente se genera es el desmayo.

Por su parte, el fiscal, Juan Ledesma, expresó que manejan cierta información que fue proveída por los familiares de la madre de los niños, pero que todavía no la pueden hacer público.

Ante la consulta de si el padre de los niños podría tener algo que ver en lo sucedido, expresó que no cuenta con elementos para ordenar su detención sobre el hecho señalado. “Él padre está siendo procesado por tener 440 gramos de supuesta cocaína en su poder”.