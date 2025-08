Video: conductor atropella a dos hombres en Luque y uno de ellos fallece

Ayer, a las 19:49, Amancio Barrios (62) cruzaba la calle América del barrio Loma Merlo de Luque en medio de la llovizna. Antes de poder llegar al otro lado de la vereda, es atropellado por un vehículo que aparentemente circulaba a una alta velocidad mientras la pista se encontraba mojada.

A raíz del hecho, Barrios fue lanzado al aire y al caer al asfalto sufrió varios golpes, entre ellos, uno en la cabeza. Pese a la asistencia y traslado a un hospital, terminó falleciendo por el impacto.

Según datos policiales, el mismo conductor también habría atropellado a otra persona: un joven de 28 años identificado como Miguel Samudio.

La persona que estaba al mando del vehículo, cuyos datos más precisos aún se desconocen, se dio a la fuga y hasta ahora no llegó a ser identificado, pero la Policía Nacional ya se encuentra en las tareas investigativas.

“Mañana puede ser cualquiera”

Un joven identificado como Juan Carlos Armoa se presentó como sobrino de Barrios y escribió una despedida para su tío en la red social Facebook.

“Venía de ver el clásico, como tantos otros, tranquilo, sin imaginar lo que iba a pasar. En ese momento, un auto azul lo atropelló y se dio a la fuga. No se detuvo, no lo auxilió, no preguntó si estaba bien. Solo lo dejó ahí tirado… como si la vida de una persona no valiera nada", publicó.

En su escrito, el familiar pide que el autor se haga presente, “que de la cara, que tenga el valor humano de hacerse responsable”.

“No estamos buscando venganza. Solo queremos justicia, cerrar este dolor y que mi tío descanse en paz. Queremos respuestas. Queremos paz para la familia. Queremos que Amancio descanse en paz sabiendo que no lo olvidamos. Hoy fue Amancio. Mañana puede ser cualquiera“, sentenció.

