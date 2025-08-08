Policiales

Guardia de seguridad evitó robo en un autoservicio 24 horas

Un local comercial de la cadena Biggie, ubicado en Campo Grande de Asunción, fue “visitado” por un hombre que pretendía alzarse con dinero; sin embargo, fue sorprendido por el guardia de seguridad.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 10:11
Guardia de seguridad se enfrentó a presunto asaltante.
Guardia de seguridad se enfrentó a presunto asaltante.Stefanie Céspedes

Un trabajador del local comercial de la cadena Biggie, del barrio Campo Grande de nuestra capital, fue golpeado por un asaltante, sin embargo, logró frustrar el hecho.

Marcos Mendoza, bombero voluntario, manifestó que recibieron la alarma sobre una persona herida en el mencionado lugar, por lo que acudieron al sitio.

El guardia de seguridad recibió un golpe a nivel de la cabeza, con una barra de acero, lo que dejó una herida de unos tres centímetros.

“Lo asistimos y aguardamos la llegada de la ambulancia, mientras el hombre refería mucho dolor al nivel del cuello y de la cabeza”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Inseguridad: millonario hurto domiciliario en Encarnación

Fue derivado en una ambulancia de SEME hasta el Hospital Central el Instituto de Previsión Social (IPS).

Aparentemente, el trabajador habría forcejeado con el asaltante, cuando sufrió el golpe.

Enlace copiado