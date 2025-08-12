Aparatoso accidente con suerte en autopista Silvio Pettirossi

Jeremías Vallejos (20) sufrió un aparatoso accidente de tránsito cerca de la medianoche sobre la autopista Silvio Pettirossi, en inmediaciones del aeropuerto internacional.

El oficial Brian Sanabria detalló que el conductor relató que explotó la rueda trasera de su vehículo, por lo que perdió el control. Se encontraba con dirección a Asunción y el hecho ocurrió en un “carril de tránsito rápido”, agregó el agente policial.

El joven salió ileso, pese al fuerte impacto. Fue sometido al alcotest y el resultado fue negativo. La madre del conductor, Lucía Lezcano, contó que hace muy poco tiempo compró su vehículo y lamentablemente quedó destruido.

