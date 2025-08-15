Tras aviso de Senad, Brasil incauta casi dos toneladas de marihuana ocultas en un bus

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, comentó que luego de un aviso de las autoridades antidrogas paraguayas, la Policía Federal de Brasil logró interceptar un cargamento de unos 1.800 kilogramos de marihuana cerca de la frontera con Paraguay.

Según comentó Rachid, la Senad obtuvo información de un cargamento de marihuana “importante” que iba oculto en un bus y dieron aviso a las autoridades brasileñas.

Lea más: Incautan casi 1.500 kilos de marihuana durante allanamiento en Mbaracayú

Cuando el rodado fue ubicado, ya se encontraba en el lado brasileño de la frontera, en la ciudad de Foz de Iguazú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carga de tamaño “casi normal” para la zona

Si bien el origen exacto de la droga interceptada no está claro, el titular de la Senad dijo que la cantidad de casi 2.000 kilos es “casi normal dentro de los parámetros” de las zonas del norte de Paraguay donde se realiza el acopio de marihuana como Amambay, Concepción o Canindeyú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Manifestó que la Senad seguirá coordinando acciones con la Policía Federal brasileña y estará atenta a cualquier información adicional que los brasileños puedan recabar sobre el cargamento incautado.