Detienen a dos jóvenes por tenencia de presunta cocaína en la capital de Misiones

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:30 sobre la calle Fulgencio Yegros y Primer Intendente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, y los detenidos fueron identificados como Benito Sebastián Arévalos Ávalos (18) y Alberto Sebastián Del Puerto Jacquet (19).

Según el informe policial, ambos intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia de los agentes, pero fueron alcanzados tras una persecución. En poder de Del Puerto fueron halladas seis bolsitas de polietileno de color azul con la presunta droga.

Los intervinientes también incautaron una motocicleta Star Dax, color rojo, chapa N° ABDR 716, un iPhone 15, un celular Tecno Spark 13 y la suma de Gs. 1.010.000.

Los aprehendidos fueron trasladados al Hospital Regional para diagnóstico médico y luego puestos a disposición de la Fiscalía. El caso fue comunicado a la asistente fiscal Lucina Leguizamón, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

Por disposición del agente fiscal, los jóvenes y la motocicleta quedaron en la comisaría, mientras que las evidencias serán remitidas al Ministerio Público para pesaje y análisis primario por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).