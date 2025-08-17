Mujer es detenida con drogas en su vivienda y será investigada por microtráfico

Una mujer de 33 años fue detenida la tarde del viernes por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional, ante denuncias de supuesto microtráfico. En la residencia de la misma se hallaron drogas del tipo crack distribuidas en varias dosis e indicios de su comercialización.