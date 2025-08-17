Mujer es detenida con drogas en su vivienda y será investigada por microtráfico.

El agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón, ordenó la detención de una mujer durante un allanamiento antidrogas, desplegado la tarde de este viernes en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá, en Itapúa.
El operativo fue realizado con agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional, en el marco del Plan Sumar. El procedimiento se llevó a cabo tras denuncias de supuesta comercialización de estupefacientes en el lugar.
La propietaria fue identificada como Nancy Rosana Núñez Sanguina (33), quien no tendría antecedentes, según el sistema informático de la Policía.
En su residencia incautaron 22 gramos de cocaína tipo crack, distribuidos en 41 dosis. Además, otros indicios que apuntan a la posible comercialización de la droga, como dinero en efectivo en billetes de baja denominación, totalizando G. 99.000.
