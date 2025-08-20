Accidente en la Costanera de Asunción deja un herido

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles sobre la avenida José Asunción Flores, en inmediaciones del puente del cruce Las Mercedes, en la Costanera Norte de Asunción. El hecho involucró a un motocarro y un automóvil, resultando una persona herida.

Según el informe policial, el conductor del motocarro fue identificado como Juan Gabriel Castillo Duré (28), quien fue hallado tendido en la vereda con lesiones, por lo que fue auxiliado por una ambulancia de SEME y trasladado al Hospital de Trauma, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

El segundo involucrado es Ramón Domingo Medina Arce (59), quien se encontraba al mando de un automóvil. Al conductor se le practicó la prueba de alcotest, con resultado negativo.

Desde la Policía aún no brindaron detalles sobre las circunstancias del accidente de tránsito, aunque señalaron -de forma preliminar- que el automovilista habría impactado contra la parte posterior del motocarro.

Tránsito lento en la Costanera

El percance generó una importante congestión vehicular en las primeras horas de este miércoles sobre la Costanera de Asunción, una de las vías más transitadas de la capital.