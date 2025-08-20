MRA: Triple choque en zona de incendio

Poco antes de las 7:00, agentes policiales y los bomberos voluntarios que se encontraban luchando contra un gran incendio en Mariano Roque Alonso tuvieron que interrumpir su servicio para atender un triple choque. Un vehículo que circulaba a gran velocidad, al mando del suboficial ayudante Esteban Alfonso, chocó contra otros dos rodados que estaban esperando en el semáforo para girar a la izquierda.

El percance se registró a pocos metros del incendio de una casa de repuestos, por lo cual presumen que la curiosidad podría haber sido la causa del choque. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad, solo una mujer recibió algunos golpes leves, por la fuerza del impacto. Fue atendida por los bomberos, que dejaron momentáneamente las mangueras del siniestro para asistirla.

Imprudencia y velocidad

Lilian González, conductora de una camioneta afectada, relató que estaba esperando para girar cuando sintió el impacto en la parte trasera. Debido a la fuerza del choque, también impactó contra el vehículo que estaba en frente.

La mujer lamentó el hecho y relató que apenas el viernes retiró su vehículo del taller, donde se encontraba luego de también haber sido víctima de un choque en las mismas circunstancias.

“Yo digo que fue imprudencia, en este carril, a esta hora, no podés ir más rápido porque hay muchos vehículos esperando para entrar hacia el centro de Roque”, manifestó.

