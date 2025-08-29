Policiales

Incautan dos pistolas y 90 cartuchos en la penitenciaría regional de Concepción

Dos pistolas calibre 22 y 25, además de 70 cartuchos calibre 22 y 20 cartuchos calibre 25 fueron incautados por agentes penitenciarios. La armas y las municiones han sido encontradas en una requisa en el pabellón Diferencial “E”, en la celda número 4 donde estaban cuatro internos, que serían miembros del Primer Comando da Capital (PCC).

Por Aldo Rojas
29 de agosto de 2025 - 20:49
Las armas y los cartuchos incautados hoy en una celda de la Penitenciaría Regional de Concepción. (Foto gentileza).

A las 16:50 de este viernes, los agentes penitenciarios encontraron en la celda número 4 del pabellón Diferencial “E”, ocupada por Raúl Vicente Leiva Piatti, Walter Darío Ayala, Gustavo Acosta Villalba y Wilson Acosta Villalba. Todos supuestamente integrantes del PCC.

El informe de la Policía Nacional indica que las pistolas encontradas son una de la marca Jennings S-22, lustre negro/gris, sin número de serie visible, calibre 22, con 70 cartuchos vivos del mismo calibre.

En tanto que la otra es de la marca Armi Tanfoglio Giuseppe, modelo G1 27, lustre negro, con Serie N° Cat 888, calibre 25, con 20 cartuchos vivos del mismo calibre.

