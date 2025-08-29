Incautan dos pistolas y 90 cartuchos en la penitenciaría regional de Concepción

Dos pistolas calibre 22 y 25, además de 70 cartuchos calibre 22 y 20 cartuchos calibre 25 fueron incautados por agentes penitenciarios. La armas y las municiones han sido encontradas en una requisa en el pabellón Diferencial “E”, en la celda número 4 donde estaban cuatro internos, que serían miembros del Primer Comando da Capital (PCC).