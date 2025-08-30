Policía celebra el día de Santa Rosa en Carmen del Paraná, en medio de gran despliegue en Itapúa.

En medio de un gran despliegue policial por el departamento de Itapúa, el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, acompañados por el Comando Institucional, participaron de una celebración realizada en conmemoración de Santa Rosa de Lima, patrona de la institución.

La celebración tuvo lugar en la Comisaría Novena de la ciudad de Carmen del Paraná. La eucaristía estuvo a cargo del padre Adolfo Benítez, sacerdote de la parroquia Virgen del Carmen de la mencionada localidad.

Este homenaje recuerda y honra la entrega diaria de cada policía paraguayo, reafirmando el valor de su vocación de servicio y compromiso con la seguridad del país.

Santa Rosa es patrona de la policía porque su conducta moral y sus virtudes inspiran a los efectivos a seguir un modelo de sacrificio, servicio y protección a la comunidad, como se establece en decretos y leyes.

El evento se realizó en el marco del operativo de resguardo del Mundial de Rally, que cumple su segunda jornada con dos tramos que estarán presentes en Carmen del Paraná. Más de 1.000 uniformados se mantienen dentro de los tramos, mientras que el resto de los 5.000 refuerzos está distribuido en los enlaces y otros puntos estratégicos del departamento.