Yataity del Norte: joven fallece electrocutado en un camino vecinal

El hecho se produjo esta mañana aproximadamente a las 06:40 en la compañía Rojas Silva de Yataity del Norte. La víctima fue identificada como Juan Guadalupe Solís, de 25 años de edad, agricultor, domiciliado en la calle Chaco’i de este municipio.

Efectivos de la Comisaría Nº 15 de esta localidad informaron que, tras lo ocurrido, el joven fue trasladado de urgencia hasta el hospital básico de esta ciudad. El médico de guardia Edgar Chamorro, según la versión brindada a los intervinientes, manifestó que la víctima ya llegó al nosocomio sin signos de vida.

El camión hizo contacto con el cable de la ANDE

Los datos indican que el joven agricultor se encontraba en compañía de otros vecinos de la zona, dirigiéndose a una finca cercana al lugar del hecho en un camión transportador de leña, de la marca Scania, modelo 93M/1991, de color naranja, con chapa N° BOF 339 Py, guiado en el momento del percance por Hugo Darío Álvarez Aquino, de 50 años de edad, domiciliado en el barrio San Roque de la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera.

El chofer del camión de carga manifestó a la Policía que no se percató de que un cable de la ANDE hizo contacto con la carrocería del rodado, donde se encontraba sentado el joven de 25 años. Dijo que lo asistieron tan rápido como pudieron, pero ya llegó sin signos de vida al hospital.

Aparte de los efectivos de la comisaría jurisdiccional, se convocó en el nosocomio al asistente fiscal de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía de San Estanislao, Carlos González, además de personal de Criminalística y la médica forense, la Dra. Ángela Céspedes, quien inspeccionó el cuerpo, diagnosticando como probable causa de muerte el shock eléctrico (electrocución).