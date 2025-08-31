Una mujer condenada a 22 años por abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado

La agente fiscal Diana Burgos, de Luque, obtuvo la condena de una mujer a 22 años de pena privativa de libertad, por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.
La misma sometía a su hija biológica de 13 años, en complicidad con su pareja; padrastro de la víctima.
Se acreditó la autoría de la madre biológica y el padrastro, también condenado a 20 años de prisión, por abuso sexual en niños, en torno a la causa.
La víctima era obligada a cometer actos sexuales con estas personas y en varias ocasiones pidió a la mujer no participar del hecho, sin embargo, recién logró el fin del ciclo cuando ella misma solicitó auxilio al Fonoayuda 147, iniciándose la investigación del caso y posterior condena de los responsables.
