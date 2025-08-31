Policiales

Una mujer condenada a 22 años por abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado

La agente fiscal de Luque obtuvo la condena de una mujer por someter a su hija de 13 años en complicidad de su pareja. La niña logró el fin del ciclo cuando ella misma solicitó auxilio al Fonoayuda 147.

31 de agosto de 2025 - 16:20
Una madre y su pareja fueron condenados por someter a una niña de 13 años.
La agente fiscal Diana Burgos, de Luque, obtuvo la condena de una mujer a 22 años de pena privativa de libertad, por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.

La misma sometía a su hija biológica de 13 años, en complicidad con su pareja; padrastro de la víctima.

Se acreditó la autoría de la madre biológica y el padrastro, también condenado a 20 años de prisión, por abuso sexual en niños, en torno a la causa.

Lea más: Hechos punibles que afectan a niños y adolescentes ascienden a más de 90.000 causas

La víctima era obligada a cometer actos sexuales con estas personas y en varias ocasiones pidió a la mujer no participar del hecho, sin embargo, recién logró el fin del ciclo cuando ella misma solicitó auxilio al Fonoayuda 147, iniciándose la investigación del caso y posterior condena de los responsables.

