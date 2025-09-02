Policiales

Controlan el incendio de un taller mecánico en Asunción

Bomberos voluntarios de Sajonia trabajaron para controlar un incendio registrado esta madrugada en un taller mecánico ubicado en la avenida Félix Bogado. El fuego afectó parcialmente tres habitaciones, pero fue aislado antes de llegar al área donde se encontraban unos seis automóviles.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 07:01
La rápida intervención evitó que los vehículos del taller fueran afectados por las llamas.
La rápida intervención evitó que los vehículos del taller fueran afectados por las llamas.Brian Cáceres, ABC TV

El incendio se dio sobre la avenida Félix Bogado, entre Octava y Novena Proyectada. El capitán Cristhian Tabarez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sajonia, relató que el siniestro empezó en la cocina.

Las llamas se expandieron hacia una habitación y un pequeño depósito. Sin embargo, el hecho fue detectado por un trabajador que vive cerca, quien actuó con rapidez, usó un extintor para aislar el incendio y evitar la propagación.

Lea más: Incendio en la Chacarita deja tres viviendas afectadas

Lograron salvar los autos

Los bomberos acudieron al llamado de emergencia y realizaron los trabajos de extinción y enfriamiento, para evitar que las llamas se reaviven y expandan. El capitán resaltó que la rápida intervención evitó que los vehículos estacionados en el taller se vieran afectados, pues estaban a escasos 4 metros del punto de inicio.

Además, señaló que a pocos metros del taller se encuentra una estación de servicios, por lo cual fue sumamente importante la rápida contención del incendio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado