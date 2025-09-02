Controlan el incendio de un taller mecánico en Asunción

El incendio se dio sobre la avenida Félix Bogado, entre Octava y Novena Proyectada. El capitán Cristhian Tabarez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sajonia, relató que el siniestro empezó en la cocina.

Las llamas se expandieron hacia una habitación y un pequeño depósito. Sin embargo, el hecho fue detectado por un trabajador que vive cerca, quien actuó con rapidez, usó un extintor para aislar el incendio y evitar la propagación.

Lograron salvar los autos

Los bomberos acudieron al llamado de emergencia y realizaron los trabajos de extinción y enfriamiento, para evitar que las llamas se reaviven y expandan. El capitán resaltó que la rápida intervención evitó que los vehículos estacionados en el taller se vieran afectados, pues estaban a escasos 4 metros del punto de inicio.

Además, señaló que a pocos metros del taller se encuentra una estación de servicios, por lo cual fue sumamente importante la rápida contención del incendio.

