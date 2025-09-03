Delincuente vestido de Policía fue abatido tras asalto a cambista en CDE

Un violento asalto a un cambista se registró en la mañana de este miércoles en la zona del kilómetro 7 de Ciudad del Este, en inmediaciones del ex Gran Vía.

De acuerdo con datos preliminares, un grupo de delincuentes llegó a bordo de dos camionetas y asaltó a la víctima. Tras el atraco, se produjo un tiroteo con agentes de la Policía que se encontraban en la zona, que terminó con la muerte de uno de los asaltantes.

El hombre abatido vestía un uniforme similar al de la Policía, compuesto por una remera camuflada y un chaleco con la inscripción de la institución. Además, portaba un arma corta y otra larga, según muestran las imágenes compartidas.

Fue identificado como Jorge Rolón Cardozo (27), alias “Wifi”, un conocido asaltante con antecedentes penales por varios casos de robo agravado.

Huyeron en una camioneta negra

Una de las camionetas utilizadas por los delincuentes quedó en el sitio y se verificó que recibió 13 impactos de bala, según informaron desde la Policía.

En imágenes de circuito cerrado se observa cómo los demás delincuentes huyen a bordo de la otra camioneta, de color negro.

El comisario José María Martínez informó que, además del abatido, dos delincuentes aparentemente resultaron heridos de bala durante el enfrentamiento, a juzgar por las imágenes de circuito cerrado.

Rápida intervención policial en zona crítica

Resaltó que la rápida reacción de agentes de la Policía permitió evitar que el atraco se agravara, aunque el ataque ya había comenzado. Indicó que el personal de su institución se encontraba en la zona porque se considera un punto crítico, debido a la presencia de cambistas.

Martínez precisó que serían seis los delincuentes involucrados, aunque no descartó que podrían ser más.

Agregó que la camioneta que quedó en el lugar cuenta con logos de “Agrofertil”, una empresa del rubro agrícola. Sin embargo, aclaró que verificará si no es una inscripción falsa.

La fiscala Cinthia Leiva se encuentra realizando las averiguaciones de rigor, mientras agentes forenses ya proceden al levantamiento del cuerpo.