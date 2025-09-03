Tres sospechosos detenidos por hurto a escuela en Limpio

La Policía Nacional informó que el pasado lunes fueron detenidas tres personas – dos hombres y una mujer – con relación a un hecho de hurto agravado a una escuela en la ciudad de Limpio.

Según el reporte policial el pasado domingo por la noche una pareja irrumpió en la escuela básica Montaña Alta del barrio del mismo nombre de Limpio. Los intrusos hurtaron dos radios, un micrófono, materiales didácticos y elementos de limpieza.

Una grabación de una cámara de seguridad de la escuela permitió a la Policía identificar a una de las supuestas ladronas, una mujer de nombre Teresa Magdalena Fretes (24 años), quien tiene antecedentes por posesión de estupefacientes y hurto.

Lea más: Paraguarí: Detienen a un hombre que invadió una propiedad y disparó contra la Policía

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agentes de la Comisaría 9 de Limpio localizaron a Fretes en una vivienda abandonada en compañía de Víctor Dejesús Penayo (25), con antecedentes por reducción y sospechoso de haber participado también en el hurto a la escuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tercer detenido tras persecución

Los aprehendidos manifestaron que entregaron una de las radios a una tercera persona para su venta.

El tercer sospechoso fue localizado horas después y fue capturado luego de una persecución.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, representado por la fiscal Nadia Millán, según indica el informe policial.