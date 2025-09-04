Luque: hijo de concejal colorado se entrega y es imputado por presunta agresión a su pareja

El Ministerio Público informó hoy que imputó a Carlos Ramón Servín, funcionario de la Municipalidad de Luque e hijo del concejal cartista de esa ciudad Ramón Servín (ANR, Partido Colorado), por un presunto hecho de violencia familiar ocurrido en un comercio, que fue grabado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales.

El fiscal Augusto Ledesma presentó la imputación contra Servín por un incidente que tuvo lugar el pasado 26 de agosto, en el que el funcionario municipal agredió físicamente a su pareja mientras ambos se encontraban en una mueblería, según se observa en una grabación de cámara de seguridad.

Según el relato que hace la Fiscalía, Servín abofeteó a su pareja y luego le propinó una patada en la espalda, para finalmente asestarle otro golpe en el rostro que dejó inconsciente a la mujer. El incidente ocurrió en presencia del hijo de 7 años de Servín y su pareja, la madre de la víctima y otras personas que estaban en la mueblería, quienes tuvieron que intervenir y reducir al presunto agresor.

Se entregó una semana después

La pareja de Servín hizo una denuncia luego del incidente y el 27 de agosto fue emitida una orden de detención.

Sin embargo, Servín recién fue detenido hoy, luego de que se presentara en la Unidad Penal 9 de Luque junto a un abogado para brindar declaración indagatoria.

El detenido e imputado quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías, que debe dictar medidas.