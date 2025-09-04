Mariano Roque Alonso: esquivó a un perro y terminó chocando

El accidente de tránsito se registró sobre la ruta PY03, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, cerca del desvío para ir hacia el Puente Remanso. La víctima chocó contra el gran cartel que señaliza el viaducto con dirección a Limpio.

La conductora fue identificada como Alba Concepción Insfrán, de 78 años, quien iba a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Land Cruiser. Al momento del percance, estaba acompañada de sus dos perros.

Según el relato de los testigos, un perro le salió al paso repentinamente y la mujer realizó una maniobra brusca para evitar chocar contra él. Perdió el control de su camioneta y terminó chocando contra la estructura de cemento.

“Yo vi que le salió al paso el perro e hizo una maniobra brusca. El perro se salvó, pero la señora sufrió el accidente, lastimosamente”, relató un testigo.

Víctima fue trasladada al hospital

La mujer resultó con lesiones y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. “Estaba consciente, no tan estable, presentaba algunos golpes. Inicialmente, se negó a ser asistida para ser trasladada. Tuvimos que esperar a su hija, quien pudo llegar al lugar y convencerla para el traslado”, relató el bombero voluntario, Jorge Ayala.

También uno de sus perros, de la raza Husky, habría sufrido algunas lesiones y fue recogido por los familiares para ser asistido. “Aparentemente, estaba lastimado, costó mucho sacarle del auto”, detalló el bombero.

El otro perro, de la raza Pastor Alemán, salió ileso. La mujer solo aceptó ir al hospital luego de que llegaran sus familiares. “En todo momento ella preguntaba por sus perros”, detalló el voluntario.

