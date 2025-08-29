Una mujer de 80 años muere en un accidente de tránsito en Asunción

Durante la tarde del jueves se registró un accidente de tránsito con derivación fatal en la intersección de las calles Santa Rosa y Sargento Gauto, en Asunción. La víctima fue identificada como Angélica León de Meza, de 80 años, quien falleció pese a los intentos de reanimación.

La mujer sufrió graves lesiones tras el impacto y, según informes preliminares, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que habría agravado las consecuencias del choque. Su deceso fue constatado a las 18:32.

Lea más: Dos mujeres quedan malheridas tras violenta colisión entre autos en Pedro Juan Caballero

El vehículo era conducido por Lucas Alberto Meza, de 78 años, pareja de la fallecida. El hombre actualmente se encuentra internado en estado reservado, según expresó el comisario Livio Brizuela, de la Comisaría 19 de Asunción.

Habría intentado esquivar un motociclista

De acuerdo a las primeras versiones, habría intentado esquivar a un motociclista cuando perdió el control y terminó contra una columna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Se quedó dormida y sufrió un aparatoso accidente

En el lugar intervinieron agentes de la Comisaría 19ª Metropolitana, personal de Bomberos de Santísima Trinidad y del Servicio de Emergencias Médicas (SEME).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fiscal de turno de la Unidad Barrial N.º 9, Claudia Acosta, dispuso la presencia de un médico forense y peritos de Criminalística para el levantamiento de evidencias.