Activan búsqueda y localización de Milagros Montserrath Flor, adolescente desaparecida ayer

La agente fiscal de la Unidad Penal Nro. 1, de la ciudad de Ñemby, Gladys González, requirió a la comisaría interviniente en la denuncia sobre la desaparición de una niña de 13 años, identificada como Milagros Monserrath Flor, un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas.
María José Delgadillo, madre de Milagros, realizó la denuncia ante la Fiscalía.
Reportó que la niña salió de su vivienda el viernes, sin dar aviso de su destino.
La Fiscalía solicitó informes sobre si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Presumen que adolescente desaparecido podría estar por Itauguá
Buscan a adolescente desaparecida
La agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.
Además, la fiscala solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.
Ante cualquier información que puede aportar la ciudadanía se ruega comunicarse al número (0983) 615622.