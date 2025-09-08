Ambulancia de Bomberos chocó cuando iba a asistir a un accidente de tránsito.

La Compañía de Bomberos Voluntarios Amarillos de San Cosme y Damián, en el departamento de Itapúa, se quedó sin una unidad de soporte vital básico en trauma, tras un siniestro vial en el que terminó chocando contra una parada de ómnibus. El accidente ocurrió al mediodía de este domingo, en la compañía Lomas Valentinas, al costado de la ruta D022.

Tras la colisión, auxiliaron a los voluntarios que estaban a bordo, identificados como Ramón de los Santos Solís Barreto, Mariano Galarza y Tobías García. Los mismos no registraron lesiones de gravedad.

Los bomberos tenían como destino la compañía Pirity, donde debían asistir a un accidentado por caída de motocicleta.

Según el informe de agentes de la Comisaría 32ª, las víctimas relataron que un neumático habría reventado y provocó que el conductor perdiera el control, por lo que terminó impactando contra una casilla en la parada de ómnibus.

El comandante de la compañía, Ramón Ferreira, manifestó que la ambulancia siniestrada era la única con la que contaban, por lo que estarán sin poder prestar este servicio. Según explicó, estaba equipada para prestar auxilio con equipamiento de terapia intermedia.

Indicó que la unidad fue una donación del Japón, adquirida mediante un proyecto hace cuatro años, y era utilizada para traslados de pacientes accidentados e incluso de otro tipo, en coordinación con las Unidades de Salud Familiar locales.

Refirió que volverán a gestionar la posibilidad de conseguir otro móvil, de la misma capacidad con la que contaba la unidad de traslado. Si bien puede repararse, no es recomendable que tras la compostura sea utilizada para traslado de pacientes.

Sobre las posibles causas que provocaron la explosión de la rueda, señalan que se pudo deber al estado del neumático o a los baches de la ruta D022. El comandante indicó que el último cambio de cubiertas se realizó hace un año y medio, pero que las mismas estaban todavía en buenas condiciones.