Policiales

Cayó de su moto y falleció en Encarnación

Un hombre de 50 años falleció la tarde de este domingo tras un siniestro vial en el que el motociclista cayó en un camino vecinal en la ciudad de Encarnación, camino al Relleno Sanitario. Fue hallado con un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente provocado por la caída, y no se hallaron vestigios de otro rodado involucrado.

Por Sergio González
08 de septiembre de 2025 - 08:17
Cayó de su moto y falleció en Encarnación
Cayó de su moto y falleció en el barrio San Antonio Ypecurú de Encarnación.

Agentes de la Comisaría 37ª hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en la vía pública del barrio San Antonio Ypecurú, de la ciudad de Encarnación, en Itapúa. El cadáver fue encontrado ensangrentado y a bordo de una motocicleta, cerca de las 15:45 de este domingo.

Los intervinientes convocaron a personal técnico del Departamento de Criminalística y al Ministerio Público. Los agentes no lograron determinar el motivo, pero presumen que se trató de una caída.

La causa de muerte, determinada por la médica forense Clyde Núñez, fue un traumatismo craneoencefálico severo. El hombre no contaba con casco protector, según detallaron en el informe policial.

La víctima fatal fue identificada como Fabián Micdwicdicw (50), poblador de esa zona cercana a dos kilómetros del Relleno Sanitario de la ciudad. Viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Bajaj, modelo Bóxer (2019) 150 cc, de color negro, con matrícula 499 AADF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cayó de su moto y falleció en Encarnación
Se desconocen los motivos de la caída que causó la muerte de un hombre de 50 años.

Lea más: Inseguridad: violento asalto domiciliario en Cambyretã

El occiso fue entregado a los familiares, al igual que el biciclo. Los investigadores no hallaron vestigios de otro posible rodado involucrado en el siniestro vial.

Enlace copiado