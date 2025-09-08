Cayó de su moto y falleció en Encarnación

Agentes de la Comisaría 37ª hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en la vía pública del barrio San Antonio Ypecurú, de la ciudad de Encarnación, en Itapúa. El cadáver fue encontrado ensangrentado y a bordo de una motocicleta, cerca de las 15:45 de este domingo.

Los intervinientes convocaron a personal técnico del Departamento de Criminalística y al Ministerio Público. Los agentes no lograron determinar el motivo, pero presumen que se trató de una caída.

La causa de muerte, determinada por la médica forense Clyde Núñez, fue un traumatismo craneoencefálico severo. El hombre no contaba con casco protector, según detallaron en el informe policial.

La víctima fatal fue identificada como Fabián Micdwicdicw (50), poblador de esa zona cercana a dos kilómetros del Relleno Sanitario de la ciudad. Viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Bajaj, modelo Bóxer (2019) 150 cc, de color negro, con matrícula 499 AADF.

El occiso fue entregado a los familiares, al igual que el biciclo. Los investigadores no hallaron vestigios de otro posible rodado involucrado en el siniestro vial.