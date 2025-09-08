Amedrentamiento con disparos, tras denuncia de polución sonora

Un habitante de la ciudad de Villa Elisa denunció que personas desconocidas realizaron disparos frente a su casa en dos ocasiones el domingo, luego de que llamó a la Policía Nacional para denunciar polución sonora desde la vivienda de uno de sus vecinos.

El denunciante, Hugo Pereira, comentó que desde “hace una década” su familia y otros vecinos soportan una “tremenda polución sonora” que, según afirma, es causada por un vecino que cada fin de semana y “a veces entre semana” pone música a volúmenes extremadamente altos.

Relató que ayer el vecino puso música a “muy alto volumen” desde el mediodía y la Policía intervino en dos ocasiones, aunque la música volvió a sonar luego de que las patrulleras se retiraron.

Según afirmó Pereira, hacia las 16:30, minutos después de que se retirara la segunda patrullera que se presentó tras las denuncias de polución sonora, personas desconocidas realizaron dos disparos frente a su casa.

Agregó que horas después, cerca de las 22:30, escuchó que una motocicleta se detuvo frente a su casa y alguien realizó tres disparos al aire.

Pereira llamó a la Policía y los intervinientes hallaron vainillas de bala en las inmediaciones del domicilio. Los uniformados dijeron que el caso sería presentado hoy a la Fiscalía.

“Represalia”

El denunciante admitió que no tiene cámara de seguridad en su domicilio, por lo que no puede identificar a las personas que realizaron los disparos.

Sin embargo, señaló que “años atrás” se produjo un incidente similar luego de otra denuncia de polución sonora contra el mismo vecino, cuando su casa fue apedreada.

“Creemos que es una represalia, un intento de acallarnos por pedir algo muy básico, que es vivir tranquilos”, dijo.